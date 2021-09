ICC T20 World Cup 2021: All teams’ squads, groups, schedule

Dubai: The ICC T20 World Cup will begin from October 17. The mega event is hosted jointly by the UAE and Oman. A total of 12 countries are participating in the tournament.

Till now, India, England, Australia, New Zealand, Pakistan, Bangladesh, Oman and Papua New Guinea have announced their teams.

As per the ICC rules, teams can name a 15-member squad and 3 reserves. The last date of submission is 10th September. Boards are also allowed to make changes in the squad till October 10th.

ICC Men’s Cricket T20 World Cup 2021 Stage and Groups:

Round 1: Group A- Sri Lanka, Ireland, the Netherlands and Namibia

Round 1: Group B- Bangladesh, Scotland, Papua New Guinea and Oman

Super 12s: Group 1- England, Australia, South Africa, West Indies, A1 and B2

Super 12s: Group 2- India, Pakistan, New Zealand, Afghanistan, A2 and B

Full India squad: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, KL Rahul, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant (wk), Ishan Kishan (wk), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Rahul Chahar, Ravichandran Ashwin, Axar Patel, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammad Shami;

Stand-by: Shreyas Iyer, Deepak Chahar, Shardul Thakur [More details]

Full England Squad: Eoin Morgan, Moeen Ali, Jonathan Bairstow, Sam Billings, Jos Buttler, Sam Curran, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Tymal Mills, Adil Rashid, Jason Roy, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood;

Reserves: Tom Curran, Liam Dawson, James Vince

Full Pakistan squad: Babar Azam (c), Shadab Khan, Asif Ali, Azam Khan, Haris Rauf, Hasan Ali, Imad Wasim , Khushdil Shah, Mohammad Hafeez, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim, Shaheen Shah Afridi, Sohaib Maqsood.

Full Australia squad: Aaron Finch (c), Ashton Agar, Pat Cummins (vc), Josh Hazlewood, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Kane Richardson, Steve Smith, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Mitchell Swepson, Matthew Wade, David Warner, Adam Zampa

Full New Zealand squad: Kane Williamson (c), Todd Astle, Trent Boult, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Martin Guptill, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Tim Seifert (wk), Ish Sodhi, Tim Southee, Adam Milne (injury cover).

Full Bangladesh squad: Mahmud Ullah (Captain), Naim Sheikh, Soumya Sarkar, Litton Kumer Das, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Afif Hossain, Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskin Ahmed, Shaif Uddin, Shamim Hossain

Full Oman squad: Zeeshan Maqsood (c), Aqib Ilyas, Jatinder Singh, Khawar Ali, Mohammad Nadeem, Ayaan Khan, Suraj Kumar, Sandeep Goud, Nester Dhamba, Kaleemullah, Bilal Khan, Naseem Khushi, Sufyan Mehmood, Fayyaz Butt, Khurram Khan

Full PNG squad: Assad Vala (c), Charles Amini, Lega Siaka, Norman Vanua, Nosaina Pokana, Kipling Doriga, Tony Ura, Hiri Hiri, Gaudi Toka, Sese Bau, Damien Ravu, Kabua Vagi-Morea, Simon Atai, Jason Kila, Chad Soper, Jack Gardner.

West Indies’s squad: Yet to announce

South Africa’s squad: Yet to announce

Afghanistan’s squad: Yet to announce

ICC T20 World Cup 2021 Complete schedule:

Round 1

17 Oct: Oman v Papua New Guinea, Muscat (14h00); Bangladesh v Scotland, Muscat (18h00)

18 Oct: Ireland v Netherlands, Abu Dhabi (14h00); Sri Lanka v Namibia, Abu Dhabi (18h00)

19 Oct: Scotland v PNG, Muscat (14h00); Oman v Bangladesh, Muscat (18h00)

20 Oct: Namibia v Netherlands, Abu Dhabi (14h00); Sri Lanka v Ireland, Abu Dhabi (18h00)

21 Oct: Bangladesh v Papua New Guinea, Muscat (14h00); Oman v Scotland, Muscat (18h00)

22 Oct: Namibia v Ireland, Sharjah (14h00); Sri Lanka v Netherlands, Sharjah (18h00)

Super 12s

23 Oct: Australia v South Africa, Abu Dhabi (14h00); England v West Indies, Dubai (18h00)

24 Oct: A1 v B2, Sharjah (14h00); India v Pakistan, Dubai (18h00)

25 Oct: Afghanistan v B1, Sharjah (18h00)

26 Oct: South Africa v West Indies, Dubai (14h00); Pakistan v New Zealand, Sharjah (18h00)

27 Oct: England v B2, Abu Dhabi (14h00); B1 v A2, Abu Dhabi (18h00)

28 Oct: Australia v A1, Dubai (18h00)

29 Oct: West Indies v B2, Sharjah (14h00); Pakistan v Afghanistan, Dubai (18h00)

30 Oct: South Africa v A1, Sharjah (14h00); Australia v England, Dubai (18h00)

31 Oct: Afghanistan v A2, Abu Dhabi (14h00); India v New Zealand, Dubai (18h00)

1 Nov: England v A1, Sharjah (18h00)

2 Nov: South Africa v B2, Abu Dhabi (14h00); Pakistan v A2, Abu Dhabi (18h00)

3 Nov: New Zealand v B1, Dubai (14h00); India v Afghanistan, Abu Dhabi (18h00)

4 Nov: Australia v B2, Dubai (14h00); West indies v A1, Abu Dhabi (18h00)

5 Nov: New Zealand v A2, Sharjah (14h00); India v B1, Dubai (18h00)

6 Nov: Australia v West Indies, Abu Dhabi (14h00); England v South Africa, Sharjah (18h00)

7 Nov: New Zealand v Afghanistan, Abu Dhabi (14h00): Pakistan v B1, Sharjah (18h00)

8 Nov: India v A2, Dubai (18h00)

Knock-out stage

10 Nov: Semi-final 1 (A1 v B2), Abu Dhabi (18h00)

11 Nov: Semi-final 2 (B1 v A2), Dubai (18h00)

Final

14 Nov: Final, Dubai (18h00)