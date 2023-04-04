Banks will remain shut today: Full list of bank holidays in April

Mumbai: Public and private sector banks in some states in the country will remain closed today on account of Mahavir Jayanti. Mahavir Jayanti marks the birth anniversary of Lord Mahavir and is the most important festival of Jains.
Banks will remain closed for Mahavir Jayanti in these states: Gujarat, Mizoram, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Chandigarh, Tamil Nadu, Rajasthan, Lucknow, New Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand.
The apex bank in the country, Reserve Bank of India (RBI) releases the list of bank holidays every month. Bank holidays are notified under 3 categories- Negotiable Instruments Act, Holiday, Real Time Gross Settlement Holiday and Banks’ Closing of Accounts.In April, bank holiday list include several statewise-festivals including Bohag Bihu, Vaisakhi, Maha Bisubha Sankranti/Biju Festival, Id-Ul-Fitr (Ramzan Eid).
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Full list of bank holidays in April:
-April 5 (Wednesday)- Babu Jagjivan Ram’s Birthday- Banks closed in Hyderabad.
-April 14 (Friday)- Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Bohag Bihu/Cheiraoba/Vaisakhi/Baisakhi/Tamil New AYear’s Day/Maha Bisubha Sankranti/Biju Festival/Buisu Festival- Banks are closed in most of the except Mizoram, Madhya Pradesh, New Delhi, Chhattisgarh, Mehalaya, Homalchal Pradesh.
-April 15 (Saturday)- Vishu/Bohag Bihu/Himachal Day/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)- Banks are closed in Tripura, Assam, Kerala, Bengal, Himachal Pradesh.
-April 18 (Tuesday)- Shab-l-Qadr- Banks are closed in Jammu and Srinagar.
-April 21 (Friday)- Id-Ul-Fitr (Ramzan Eid)/Garia Puja/Jumat-ul-Vida- Banks are closed in Tripura, Jammu and Srinagar, Kerala.
-April 22 (Saturday)- Ramzan Eid (Eid-Ul-Fitr): Banks are closed on account of fourth Saturday.
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