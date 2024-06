Lok Sabha Election 2024: Names of winning MPs

New Delhi: The counting of votes for the Lok Sabha election 2024 began at 8 am on Tuesday, June 4. A party or a coalition needs to win at least 272 of the 543 Lok Sabha seats to be in power at the centre. BJP-led NDA has crossed this margin.Narendra Modi will be the first Prime Minister after Jawaharlal Nehru to win three straight terms after this victory.

S.NO.WINNING CANDIDATE’S NAME PARTY CONSTITUENCY (STATE)

1. H.D. Kumaraswamy JDS Mandya (Karnataka)

2. Sunil Bose CONG Chamarajanagar (Karnataka)

3. Jashubhai Bhilubhai Rathva BJP Chhota Udaipur (Gujarat)

4. Jagadish Shettar BJP Belgaum (Karnataka)

5. Charanjit Singh Channi CONG Jalandhar (Punjab)

6. Dineshbhai Makwana (Advocate) BJP Ahmedabad West (Gujarat)

7. Chudasama Rajeshbhai Naranbhai BJP Junagadh (Gujarat)

8. Bhagirath Choudhary BJP Ajmer (Rajasthan)

9. Dr. Ricky Andrew J. Syngkon VPP Shillong (Meghalaya)

10. M. Mallesh Babu JDS Kolar (Karnataka)

11. Kriti Devi Debbarman BJP Tripura East (Tripura)

12. Biplab Kumar Deb BJP Tripura West (Tripura)

13. Manju Sharma BJP Jaipur (Rajasthan)

14. Kiren Rijiju BJP Arunachal West (Arunachal Pradesh)

15. Amit Shah BJP Gandhinagar (Gujarat)

16. Saleng A Sangma CONG Tura (Meghalaya)

17. Richard Vanlalhmangaiha ZPM Mizoram (Mizoram)

18. Indra Hang Subba SKM Sikkim (Sikkim)

19. Mukeshkumar Chandrakaant Dalal BJP Surat (Gujarat)

20. Anurag Singh Thakur BJP Hamirpur (Himachal Pradesh)

21. Devusinh Chauhan BJP Kheda (Gujarat)

22. Hegde Vishweshwar BJP Uttara Kannada (Karnataka)

23. Kota Srinivas Poojary BJP Udupi Chikmagalur (Karnataka)

24. E. Tukaram Congress Bellary (Karnataka)

25. Shreyas. M. Patel Congress Hassan (Karnataka)

26. Haribhai Patel BJP Mahesana (Gujarat)

27. Dhaval Laxmanbhai Patel BJP Valsad (Gujarat)

28. Murari Lal Meena Congress Dausa (Rajasthan)

29. Arjun Ram Meghwal BJP Bikaner (Rajasthan)

30. Govind Makthappa Karjol BJP Chitradurga (Karnataka)

31. C R Patil BJP Navsari (Gujarat)

32. Poonamben Hematbhai Maadam BJP Jamnagar (Gujarat)

33. Priyanka Satish Jarkiholi Congress Chikkodi (Karnataka)

34. Sanjna Jatav Congress Bharatpur (Rajasthan)

35. Bhajan Lal Jatav Congress Karauli-Dholpur (Rajasthan)

36. Shankar Lalwani BJP Indore (Madhya Pradesh)

37. Patel Umeshbhai Babubhai IND Daman and Diu

38. Shivraj Singh Chouhan BJP Vidisha (Madhy Pradesh)

39. Bharatbhai Manubhai Sutariya BJP Amreli (Gujarat)

40. Parshottambhai Rupala BJP Rajkot (Gujarat)

41. Gurmeet Singh Hayer AAP Sangrur (Punjab)

42. Manna Lal Rawat BJP Udaipur (Rajasthan)

43. Jyotiraditya M. Scindia BJP Guna (Madhya Pradesh)

44. Ramasahayam Raghuram Reddy Congress Khammam (Telangana)

45. Pralhad Joshi BJP Dharwad (Karnataka)

46. Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav BJP Panchmahal (Gujarat)

47. Parbhubhai Nagarbhai Vasava BJP Bardoli (Gujarat)

48. Mahima Kumar Mewar BJP Rajsamand (Rajasthan)

49. Dr. Hemang Joshi BJP Vadodara (Gujarat)

50. Jugal Kishore BJP Jammu (J&K)

51. Dr. Mansukh Mandaviya BJP Porbandar (Gujarat)

52. Vishnu Datt Sharma (V.D.Sharma) BJP Khajuraho (Gujarat)

53. V. Somanna BJP Tumkur (Karnataka)

54. Basavaraj Bommai BJP Haveri (Karnataka)

55. Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava BJP Bharuch (Gujarat)

56. Kangna Ranaut BJP Mandi (Himachal Pradesh)

57. K. Rajashekar Basavaraj Hitnal Congress Koppal (Karnataka)

58. Chavda Vinod Lakhamshi BJP Kachchh (Gujarat)

59. Suresh Kumar Kashyap BJP Shimla (Himachal Pradesh)

60. Amar Singh Congress Fatehgarh Sahib (Punjab)

61. Tapir Gao BJP Arunachal East (Arunacha Pradesh)

62. S Supongmeren Jamir Congress Nagaland (Nagaland)

63. Gaddigoudar Parvatgouda Chandangouda BJP Bagalkot (Karnataka)

64. Dr. Prabha Mallikarjun Congress Devanagare (Karnataka)

65. Anita Nagarsingh Chouhan BJP Ratlam (Madhya Pradesh)

66. Mohmad Haneefa IND Ladakh

67. Dr. Virendra Kumar BJP Tikamgarh (Madhya Pradesh)

68. Tejasvi Surya BJP Bangalore South (Karnataka)

69. Damodar Agarwal BJP Bhilwara (Rajasthan)

70. Dr Bhola Singh BJP Bulandshahr (Uttar Pradesh)

71. Ajay Tamta BJP Almora (Uttarakhand)

72. B.Y.Raghavendra BJP Shimoga (Karnataka)

73. Muhammed Hamdullah Sayeed Congress Lakshadweep

74. Rajeev BJP Kangra (Himachal Pradesh)

75. Chandubhai Chhaganbhai Shihora BJP Surendranagar (Gujarat)

76. Hasmukhbhai Patel BJP Ahmedabad East (Gujarat)

77. Hanuman Beniwal RLP Nagaur (Rajasthan)

78. Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor BJP Dahod (Gujarat)

77. Sagar Eshwar Khandre Congress Bidar (Karnataka)

78. Dr C N Manjunath BJP Bangalore Rural (Karnataka)

79. Kuldeep Indora Congress Ganganagar (Rajasthan)

80. Nimuben Jayantibhai Bambhaniya BJP Bhavnagar (Gujarat)

81. Mahendra Singh Solanky BJP Dewas (Madhya Pradesh)

82. Sarbananda Sonowal BJP Dibrugarh (Assam)

83. Dr Mallu Ravi Congress Nagarkurnool (Telangana)

84. Faggan Singh Kulaste BJP Mandla (Madhya Pradesh)

85. Darshan Singh Coudhary BJP Hoshangabad (Madhya Pradesh)

86. P. P. Chaudhary BJP Pali (Rajasthan)

87. Mian Altaf Ahmad NC Anantnag-Rajouri (J&K)

88. Amraram CPM Sikar (Rajasthan)

89. Selja Congress Sirsa (Haryana)

90. Pradan Baruah BJP Lakhimpur (Assam)

91. Radhakrishna Congress Gulbarga (Karnataka)

92. Captain Brijesh Chowta BJP Dakshina Kanna (Karnataka)

93. Dushyant Singh BJP Jhalawar-Baran (Rajasthan)

94. Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar BJP Mysore (Karnataka)

95. Dr.K.Sudhakar BJP Chikkballapur (Karnataka)

96. Lumbaram BJP Jalore (Rajasthan)

97. Abhishek Banerjee TMC Diamond Harbour (West Bengal)

98. Brijendra Singh Ola Congress Jhunjhunu (Rajasthan)

99. Bhupender Yadav BJP Alwar (Rajasthan)

100. Harsimrat Kaur Badal SAD Bathinda (Punjab)

101. Durgadas (D. D.) Uikey BJP Betul (Madhya Pradesh)

102. G. Kumar Naik Congress Raichur (Karnataka)

103. Dr. Raj Kumar Chabbewal AAP Hoshiarpur (Punjab)

104. Chandra Prakash Joshi BJP Chittorgarh (Rajasthan)

105. Delkar Kalaben Mohanbhai BJP Dadar and Nagar Haveli

106. Jitan Ram Manjhi HAM Gaya (Bihar)

107. Gyaneshwar Patil BJP Khandwa (Madhya Pradesh)

108. Kanimozhi Karunanidhi DMK Thoothukudi (Tamil Nadu)

109. Hibi Eden Congress Ernakulam (Kerala)

110. Dr Sanjay Jaiswal BJP Pashchim Champaran (Bihar)

111. Shripad Yesso Naik BJP North Goa (Goa)

112. Shobha Karandlaje BJP Bangalore North (Karnataka)

113. Ramesh Jigajinagi BJP Bijapur (Karnakata)

114. Arvind Dharmapuri BJP Nizamabad (Telangana)

115. Rahul Kaswan Congress Churu (Rajasthan)

116. Harish Chandra Meena Congress Tonk-Sawai Madhopur (Rajasthan)

117. Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya BJP Sabarkantha (Gujarat)

118. Mitesh Patel (Bakabhai) BJP Anand (Gujarat)

119. Smt. Himadri Singh BJP Shahdol (Madhya Pradesh)

120. Manohar Lal BJP Karnal (Haryana)

121. P C Mohan BJP Bangalore Central (Karnataka)

122. Kunduru Raghuveer Congress Nalgonda (Telangana)

123. Captain Viriato Fernandes Congress South Goa (Goa)

124. Smita Uday Wagh BJP Jalgaon (Maharashtra)

125. Adv Gowaal Kagada Padavi Congress Nandurbar (Maharashtra)

126. Gaurav Gogoi Congress Jorhat (Assam)

127. Radheshyam Rathiya BJP Raigarh (Chhattisgarh)

128. Rahul Gandhi Congress Raebareli (Uttar Pradesh)

129. Swami Sachchidanand Hari Sakshi BJP Unnao (Uttar Pradesh)

130. Anil Yeshwant Desai Shiv Sena (UBT) Mumbai South-Central (Maharashtra)

131. Dabhi Bharatsinhji Shankarji BJP Patan (Gujarat)

132. Angomcha Bimol Akoijam Congress Inner Manipur (Manipur)

133. Azad Kirti Jha TMC Burdwan-Durgapur (West Bengal)

134. Pratima Mondal TMC Jaynagar (West Bengal)

135. Gajendra Singh Shekhawat BJP Jodhpur (Rajasthan)

136. Shatrughan Prasad Sinha TMC Asansol (West Bengal)

137. Anand Kumar BJP Baharaich (Uttar Pradesh)

138. Gurjeet Singh Aujla Congress Amritsar (Punjab)

139. Om Birla BJP Kota (Rajasthan)

140. RK Chaudhary SP Mohanlalganj (Uttar Pradesh)

141. Suresh Gopi BJP Thrissur (Kerala)

142. Amritpal Singh IND Khandoor Sahib (Punjab)

143. Rao Rajendra Singh BJP Jaipur Rural (Rajasthan)

144. Dr Dharamvira Gandhi Congress Patiala (Punjab)

145. Raj Kumar Roat BAP Banswara (Rajasthan)

146. Sarabjeet Singh Khalsa IND Faridkot (Punjab)

147. Balram Naik Porika Congress Mahabubabad (Telangana)

148. Mahua Moitra TMC Krishnanagar

149. Birendra Singh SP Chandauli (Uttar Pradesh)

150. Utkarsh Verma (Madhur) SP Kheri (Uttar Pradesh)

151. Raj Nath Singh BJP Lucknow (Uttar Pradesh)

152. N K Premachandran RSP Kollam (Kerala)

153. Venkatesan S CPM Madurai (Tamil Nadu)

154. Selvaraj V CPI Nagapattinam (Tamil Nadu)

155. Aga Syed Ruhullah Mehdi NC Srinagar (J&K)

156. Gopal Jee Thankur BJP Darbhanga (Bihar)

157. Savitri Thakur BJP Dhar (Madhya Pradesh)

158. Shashi Tharoor Congress Thiruvananthapuram (Kerala)

159. Adv. Dean Kuriakose Congress Idukki (Kerala)

160. Madhavaneni Raghunandan Rao BJP Medak (Telangana)

161. Godam Nagesh BJP Adilabad (Telangana)

162. Aruna. D. K BJP Mahbubnagar (Telangana)

163. Kadiyam Kavya Congress Warangal (Telangana)

164. Bandi Sanjay Kumar BJP Karimnagar (Telangana)

165. Geniben Nagaji Thakor Congress Banaskantha (Gujarat)

166. Dr. Alok Kumar Suman JDU Gopalganj (Bihar)

167. Bhupathi Raju Srinivasa Varma BJP Narsapuram (Andhra Pradesh)

168. Shafi Parambil Congress Vadakara (Kerala)

169. K. Sudhakaran Congress Kannur (Kerala)

170. Lavu Srikrishna Devarayalu TDP Narasaraopet (Andhra Pradesh)

171. Janardan Singh Sigriwal BJP Maharajganj (Bihar)

172. Manish Tewari Congress Chandigarh

173. Deepender Singh Hooda Congress Rohtak (Haryana)

174. Ganesh Singh BJP Satna (Madhya Pradesh)

175. Dharambir Singh BJP Bhiwani-Mandergarh (Haryana)

176. Rahul Gandhi Congress Wayanad (Kerala)

177. Dr. M.P Abdussamad Samadani IUML Ponnanni (Kerala)

178. E.T. Mohammed Basheer IUML Mallapuram (Kerala)

179. M. K. Raghavan Congress Kozhikode (Kerala)

180. Bharti Pardhi BJP Balaghat (Madhya Pradesh)

181. Adv K Francis George KC Kottayam (Kerala)

182. Prasun Banerjee TMC Howrah (West Bengal)

183. Partha Bhowmick TMC Barrackpur (West Bengal)

184. Shivmangal Singh Tomar BJP Morena (Madhya Pradesh)

185. M K Vishnuprasad Congress Cuddalore (Tamil Nadu)

186. Sachithanantham R CPM Dindigul (Tamil Nadu)

187. Dr.Kalanidhi Veeraswamy DMK Chennai North (Tamil Nadu)

188. Murasoli S DMK Thanjavur (Tamil Nadu)

189. V K Sreekandan Congress Palakkad (Kerala)

190. Gajendra Singh Patel BJP Khargone (Madhya Pradesh)

191. Sunil Kumar JDU Valmiki Nagar (Bihar)

192. K. C Venugopal Congress Alapuzzha (Kerala)

193. Adhikari Deepak (Dev) TMC Ghatal (West Bengal)

194. Raju Bista BJP Darjeeling (West Bengal)

195. Ummeda Ram Beniwal Congress Barmer (Rajasthan)

196. Bunty Vivek Sahu BJP Chhindwara (Madhya Pradesh)

197. Rajesh Verma LJP Khagaria (Bihar)

198. Satabdi Roy TMC Birbhum (West Bengal)

199. Giriraj Singh BJP Begusarai (Bihar)

200. Bapi Haldar TMC Mathurapur (West Bengal)

201. Pankaj Chaudhary BJP Maharajganj

202. Atul Garg BJP Ghaziabad (Uttar Pradesh)

203. Kishori Lal Congress Amethi (Uttar Pradesh)

204. Kirtivardhan Singh BJP Gonda

205. Jitin Prasada BJP Pilibhit

206. Narendra Modi BJP Varanasi

207. Pathan Yusuf TMC Baharampur

208. Sudama Prasad CPIML Arrah

209. Brijmohan Agrawal BJP Raipur

210. Asit Kumar Mal TMC Bolpur

211. Raja Ram Singh CPIML Karakat

212. Mahesh Kashyap BJP Bastar

213. Abdul Rashid Sheikh IND Baramullah

214. Parimal Suklabaidya BJP Silchar

215. Krishan Pal BJP Faridabad

216. Ranjit Dutta BJP Sonitpur

217. Mani A DMK Dharmapuri

218. Pradeep Purohit BJP Bargarh

219. Robert Bruce C Congress Tirunelveli

220. Dr Jitendra Singh BJP Udhampur

221. Jual Oram BJP Sundargarh

222. Vijay Baghel BJP Durg

223. Sukhjinder Singh Randhawa Congress Gurdaspur

224. Ajay Kumar Mandal JDU BHagalpur

225. C.M.Ramesh BJP Anakapalle

226. Kinjarapu Rammohan Naidu TDP Srikakulam

227. Khalilur Rahaman TMC Jangipur

228. Ambica G Lakshminarayana Valmiki TDP Ananthapur

229. Malvinder Singh Kang AAP Anandpur Sahib

230. Rakibul Hussain Congress Dhubri

231. Amarsing Tisso BJP Diphu

232. Dimple Yadav SP Mainpuri

233. Vishal (Dada) Prakashbapu Patil IND Sangli

234. Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar Shiv Sena (UBT) Osmanabad

235. Naresh Ganpat Mhaske Shiv Sena Thane

236. Dr Shrikant Eknath Shinde Shiv Sena Kalyan

237. Dr. Hemant Vishnu Savara BJP Palghar

238. Bhaskar Murlidhar Bhagare NCPSP Dindori

239. Gajendra Singh Patel BJP Khargone

240. Rajabhau (Parag) Prakash Waje Shiv Sena UBT Nashik

241. Piyush Goyal BJP Mumbai North

242. Arun Bharti LJP (RV) Jamui

243. Dilip Saikia BJP Darrang – Udalguri

244. Malvika Devi BJP Kalahandi

245. Chandra Prakash Choudhary AJSU Giridih

246. Alfred Kanngam S Arthur Congress Outer Manipur

247. Dr. Amol Ramsing Kolhe NCPSP Shirur

248. Dinesh Chandra Yadav JDU Madhepura

249. Roop Kumari Choudhary BJP Mahasamund

250. Sher Singh Ghubaya Congress Firozpur

251. Ramvir Singh Bidhuri BJP South Delhi

252. Abu Taher Khan TMC Murshidabad

253. Isha Khan Choudhury Congress Maldaha Dakshin

254. Dharmendra Pradhan BJP Sambalpur

255. Bijuli Kalita Medhi BJP Guwahati

256. Shrirang Appa Chandu Barne Shiv Sena Maval

257. Sajda Ahmed TMC Uluberia

258. Chhatrapati Shahu Shahaji Congress Kolhapur

259. Balwant Baswant Wankhade Congress Amravati

260. Chhatrapati Shahu Shahaji Kolhapur Congress

261. Kali Charan Munda Congress Khunti

262. Dr. Sharmila Sarkar TMC Bardhaman Purba

263. Kamakhya Prasad Tasa BJP Kaziranga

264. Ajay Bhatt BJP Nainital-Udham Singh Nagar

265. Mala Rajya Lakshmi Shah BJP Tehri Garhwal

266. Anil Baluni BJP Garhwal

267. Dr. Rajesh Mishra BJP Sidhi

268. Dinesh Chandra Yadav JDU Madhepura

269. Rajesh Ranjan Alias Pappu Yadav IND Purnia

270. Raja A DMK Nilgiris

271. Tatkare Sunil Dattatrey NCP Raigad

272. Rajkumar Chahar BJP Fatehpur Sikri

273. Prof S P Singh Baghel BJP Agra

274. Jagadish Chandra Barma Basunia TMC Cooch Behar

275. Kalyan Banerjee TMC Seerampur

276. Kakoli Ghosh Dastidar TMC Barasat

277. Khadse Raksha Nikhil BJP Raver

278. Akshaya Yadav SP Firozabad

279. Adv. Adoor Prakash Congress Attingal

280. Kakoli Ghosh Dastidar TMC Barasat

281. Arup Chakraborty TMC Bankura

282. Anto Antony Congress Pathanamthitta

283. Narayan Tatu Rane BJP Ratnagiri-Sindhudurg

284. Dm Kathir Anand DMK Vellore

285. K Subbarayan CPI Tiruppur

286. Dharmendra Yadav SP Azamgarh

287. Narayan Das Ahirwar SP Jalaun

288. Iqra Choudhary BJP Kairana

289. Imran Masood Congress Saharanpur

290. Mohibbullah SP Rampur

291. Rajeev Rai SP Ghosi

292. Jitendra Kumar Dohare SP Etawah

293. Awadhesh Prasad SP Faizabad

294. Krishna Devi Shivshanker Patel SP Banda

295. Anoop Pradhan Balmiki BJP Hathras

296. Ram Prasad Chaudhary SP Basti

297. Lalji Verma SP Ambedkar Nagar

298. Ujjwal Raman Singh Congress Allahabad

299. Shiv Pal Singh Patel (Dr. S P Singh) SP Pratapgarh

300. Rambhual Nishad SP Sultanpur

301. Vijay Kumar Dubay BJP Kushi Nagar

302. Vivek Thakur BJP Nawada

303. Kartick Chandra Paul BJP Raiganj

304. Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh JDU Munger

305. Dr Jayanta Kumar Roy BJP Jalpaiguri

306. G M Harish (Balayogi) TDP Amalapuram

307. Chirag Paswan LJP Hajipur

308. Bansuri Swaraj BJP New Delhi

309. Kamlesh Jangde BJP Janjgir-Champa

310. Kalipada Saren Kherwal TMC JHargram

311. Afzal Ansari SP Ghazipur

312. Shashank Mani BJP Deoria

313. Dr. Vinod Kumar Bind BJP BHadohi

314. Bharat Singh Kushwah BJP Gwalior

315. Kodikunnil Suresh Congress Mavelikkara

316. Nalin Soren JMM Dumka

317. Surendra Prasad Yadav RJD Jahanabad

318. Rahul Singh Lodhi BJP Damoh

319. Dr. Mahesh Sharma BJP Gautam Buddha Nagar

320. Ravi Shankar Prasad BJP Patna Sahib

321. Naresh Chandra Uttam Patel SP Fatehpur

322. Ruchi Vira SP Moradabad

323. Arvind Ganpat Sawant Shiv Sena UBT Mumbai SOuth

324. Ashish Dubey BJP Jabalpur

325. Shantanu Thakur BJP Bangaon

326. Rao Inderjit Singh BJP Gurgaon

327. Sambit Patra BJP Puri

328. Janardan Mishra S/O Ramdhar Prasad Mishra BJP Rewa

329. Manoj Tigga BJP Alipurduars

330. K.Radhakrishnan CPIM Alathur

331. Asaduddin Owaisi AIMIM Hyderabad

332. Konda Vishweshwar Reddy BJP Chevella

333. Ananta Nayak BJP Keonjhar

334. Eatala Rajender BJP Malkajgiri

335. Sandhya Ray BJP Bhind

336. Jai Parkash (J P) S/O Harikesh Congress Hisar

337. Chamala Kiran Kumar Reddy Congress Bhongir

338. Vamsi Krishna Gaddam Congress Paddapalle

339. Dr. Lata Wankhede BJP Sagar

340. G. Kishan Reddy BJP Secunderabad

341. Sanjay Uttamrao Deshmukh Shiv Sena UBT Yavatmal-Washim

342. Sudheer Gupta BJP Mandsour

343. Anand Bhadauriya SP Dhaurahra

344. Pushpendra Saroj SP Kaushambi

345. Anil Firojiya BJP Ujjain

346. Kanwar Singh Tanwar BJP Amroha

347. Harendra Singh Malik SP Muzaffarnagar

348. Sribharat Mathukumili TDP Vishakhapatnam

349. Devesh Chandra Thakur JDU Sitamarhi

350 Appalanaidu Kalisetti TDP Vizianagaram

351. Alok Sharma BJP Bhopal

352. B K Parthasarathi TDP Hindupur

353. Varun Chaudhry Congress Ambala

354. Dr Chandra Sekhar Pemmasani TDP Guntur

355. Krishna Prasad Tenneti TDP Bapatla

356. Phani Bhusan Choudhury AGP Barpeta

357. Rodmal Nagar BJP Rajgarh

358. Daggumalla Prasada Rao TDP Chittoor

359. Misha Bharti RJD Pataliputra

360. Putta Mahesh Kumar TDP Eluru

361. Bhumare Sandipanrao Asaram Shiv Sena Aurangabad

362. Pradyut Bordoloi Congress Nagaon

363. June Maliah TMC Medinipur

364. Sayani Ghosh TMC Jadavpur

365. Tangella Uday Srinivas (Tea Time Uday) JSP Kakinada

366. Naveen Jindal BJP Kurukshetra

367. Kesineni Sivanath (Chinni) TDP Vijayawada

368. Aashtikar Patil Nagesh Bapurao Shiv Sena UBT Hingoli

369. Murlidhar Mohol BJP Pune

370. Daggubati Purandheshwari BJP Rajahmundry

371. Sanjay Seth BJP Ranchi

372. Prabhakar Reddy Vemireddy TDP Nellore