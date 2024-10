Full list of speed limits in Dubai

Dubai: The UAE has strict rules and regulations in place to ensure the safety of its residents and tourists. One among those are the hefty fines on overspeeding. Motorists can be subject to fines up to Dh2,000 with 12 black points for over speeding in Dubai.

However, authorities in the UAE have allotted a grace speed limit on the below roads – which means that if you are slightly above the limit, you will not get flashed by the radar. Here is the full list of the roads, along with the speed and radar limits.

Name of road/street Speed Limit Radar Limit

1 Al Nahda 80kmph 101kmph

2 Damascus 80kmph 101kmph

3 Al Quds 80kmph 101kmph

4 Tunisia 80kmph 101kmph

5 Sheikh Khalifa 70kmph 91kmph

6 Amman 80kmph, 60kmph 101kmph, 91kmph

7 Al Minaa 80kmph 101kmph

8 Beirut 80kmph 101kmph

9 Zaabeel 2nd 80kmph 101kmph

10 Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan 100kmph, 80kmph 121kmph, 101kmph

11 Airport Tunnel – Beirut 80kmph 101kmph

12 Tripoli 100kmph, 90kmph 121kmph, 111kmph

13 Al Jumeira 70kmph 91kmph

14 Nad Al Sheba 70kmph 91kmph

15 Al Wasl 70kmph 91kmph

16 Baghdad 80kmph, 70kmph 101kmph, 91kmph

17 Um Al Sheif 70kmph 91kmph

18 Al Manara 70kmph 91kmph

19 Al Athar 70kmph 91kmph

20 Al Thunaya 70kmph 91kmph

21 Al Hadeeqa 70kmph 91kmph

22 Al Seif 70kmph 91kmph

23 Al Orouba 70kmph 91kmph

24 Towers 70kmph 91kmph

25 Muscat 80kmph 101kmph

26 Al Khail 100kmph 121kmph

27 Al Yalayes 120kmph, 100kmph 140kmph, 121kmph

28 Al Aweer 100kmph 121kmph

29 Emirates 110kmph 131kmph

30 Mohamed Bin Zayed 110kmph 131kmph

31 Expo 100kmph 121kmph

32 Al Ittihad 100kmph, 80kmph 121kmph, 101kmph

33 Ras Al Khor 100kmph 121kmph

34 Sheikh Zayed Road 120kmph, 100kmph 141kmph, 121kmph

35 Al Rabat 100kmph 121kmph

36 Al Khawaneej 100kmph 121kmph

37 Al Amardi 90kmph, 80kmph 121kmph, 101kmph

38 Sheikh Rashid 100kmph 121kmph

39 Hatta Main 120kmph, 80kmph 141kmph, 111kmph

40 Al Khaleej 80kmph 101kmph

41 Airport 80kmph 101kmph

42 Nad Al Hamar 80kmph 101kmph

43 King Salman Bin Abdulaziz (previously, Soufouh) 70kmph 91kmph

44 Al Soufouh 2 70kmph 91kmph

45 Oud Metha 80kmph, 60kmph 101kmph, 90kmph

46 Um Hurair 80kmph 101kmph

47 Umm Suqeim 90kmph 111kmph

48 Al Mankhool 80kmph 101kmph

49 Al Manama 80kmph 101kmph

50 Al Maidan 100kmph, 80kmph 121kmph, 101kmph

51 Casablanca 70kmph 91kmph

52 Hessa 100kmph, 80kmph 121kmph, 101kmph

53 Al Mafraq 70kmph 91kmph

54 Dubai Financial 80kmph 101kmph

55 Al Qudra 100kmph 121kmoh

56 Algeria 80kmph 101kmph

57 Tunisia 80kmph 101kmph

58 Dubai-Al Ain 120kmph, 100kmph 141kmph, 121kmph

59 Al Asayel 80kmph, 70kmph 101kmph, 91kmph

60 Qarn Al Sabkhah 80kmph 101kmph

61 Jumeira Palm 60kmph 91kmph

62 Seeh Shuaib 80kmph 101kmph