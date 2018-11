Ingredients Of Crispy Calamari Rings

110 Squid rings

60 Tempura batter

1 Lemon (half)

1 Parsley sprig

20 Thai chilli sauce

20 Refined flour

5 Garlic confit

How to Make Crispy Calamari Rings

1. Dust the squid rings with refined flour.

2. Dip in the tempura batter and deep fry it till golden in colour.

3. Served with lemon half, garlic confit, Thai chilli sauce and parsley sprig.