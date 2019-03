Lok Sabha Elections 2019 : Here’s the complete list of BJP candidates

The Bharatiya Janata Party released its list of candidates for the Lok Sabha Elections. Prime Minister Narendra Modi will again contest elections from Uttar Pradesh’s Varanasi Lok Sabha seat whereas BJP president Amit Shah will fight from Gujarat’s Gandhinagar. Shah will replace BJP veteran Lal Krishna Advani from the seat. Other prominent names in the lists are Home Minister Rajnath Singh (Lucknow), Nitin Gadkari (Nagpur), Ravi Shankar Prasad (Patna Sahib), Smriti Irani (Amethi), Rajyavardhan Singh Rathore (Jaipur Rural), Kiren Rijiju (Arunachal West) and General Vijay Kumar Singh (Ghaziabad). Some of the sitting MPs were also denied tickets by the BJP. Shatrughan Sinha (Patna Sahib), Bandaru Dattatreya (Secunderabad) and Bijoya Chakravarty (Gauhati) were some of them.

Here is the complete list of BJP candidates for Lok Sabha polls 2019

Bharatiya Janata Party (BJP) candidates:

Bihar:

1. Ravi Shankar Prasad: Patna Sahib

2. Sanjay Jaiswal: Paschim Champaran

3. Radha Mohan Singh: Purvi Champaran

4. Rama Devi: Sheohar

5. Pradeep Singh: Araria

6. Ashok Kumar Yadav: Madhubani

7. Ashwini Kumar Choubey: Buxar

8. Gopal Jee Thakur: Darbhanga

9. Ajay Nishad: Muzaffarpur

10. Janardan Singh Sigriwal: Maharajganj

11. Sushil Kumar Singh: Aurangabad

12. Rajiv Pratap Rudy: Saran

13. Nityanand Rai: Ujiarpur

14. Chhedi Paswan: Sasaram

15. Giriraj Singh: Begusarai

16. Ram Kripal Yadav: Pataliputra

17. RK Singh: Arrah

Karnataka:

1. Suresh Angadi: Belagavi

2. PC Gaddigoudar: Bagalkot

3. Ramesh Chandappa Jigajinagi: Bijapur

4. Umesh G Jadhav: Kalaburagi

5. Bhagwanth Khuba: Bidar

6. Devendrappa: Bellary

7. Shivkumar Chanabasappa Udasi: Haveri

8. Pralhad Joshi: Dharwad

9. Anant Kumar Hegde: Uttara Kannada

10. GM Siddeshwara: Davanagere

11. BY Raghavendra: Shimoga

12. Shobha Karandlaje: Udupi Chikmagalur

13. A Manju: Hassan

14. Nalin Kumar Kateel: Dakshina Kannada

15. A Narayana Swamy: Chitradurga

16. GS Basavaraj: Tumkur

17. Pratap Simha: Mysore

18. Srinivasa Prasad: Chamarajanagar

19. DV Sadananda Gowda: Bangalore North

20. PC Mohan: Bangalore Central

21. BN Bache Gowda: Chikballapur

Kerala:

1. Raveesh Thantri Kuntar: Kasaragod

2. CK Padmanabhan: Kannur

3. VK Sajeevan: Vatakara

4. KP Prakash Babu: Kozhikode

5. Unnikrishnan Master: Malappuram

6. VT Rema: Ponnani

7. C Krishnakumar: Palakkad

8. AN Radhakrishnan: Chalakudy

9. Alphons Kannanthanam: Ernakulam

10. KS Radhakrishnan: Alappuzha

11. KV Sabu: Kollam

12. Shobha Surendran: Attingal

13. Kummanam Rajasekharan: Thiruvananthapuram

Maharashtra:

1. Heena Gavit: Nandurbar

2. Subhash Bhamre: Dhule

3. Raksha Khadse: Raver

4. Sanjay Shamrao Dhotre: Akola

5. Ramdas Chandrabhanji Tadas: Wardha

6. Nitin Jairam Gadkari: Nagpur

7. Ashok Mahadeorao Nete: Gadchiroli–Chimur

8. Hansraj Gangaram Ahir: Chandrapur

9. Raosaheb Danve: Jalna

10. Kapil Moreshwar Patil: Bhiwandi

11. Poonam Mahajan: Mumbai North Central

12. Gopal Chinayya Shetty: Mumbai North

13. Sujay Vikhe Patil: Ahmednagar

14. Pritam Munde: Beed

15. Sudhakar Bhalerao Shrungare: Latur

16. Sanjaykaka Patil: Sangli

17. Smita Uday Wagh: Jalgaon

18. Pratap Patil Chikkalikar: Nanded

19. Dr Bharati Pawar: Dindori

20. Girish Bapat: Pune

21. Kanchan Rahul Kul: Baramati

22. Jaysidhesvar Swami: Solapur

Odisha:

1. Jual Oram: Sundargarh

2. Ananta Naik: Keonjhar

3. Pratap Sarangi: Balasore

4. Rudra Narayan Pani: Dhenkanal

5. Sangeeta Kumari Singh Deo: Bolangir

6. Balbhadra Manjhi: Nabarangpur

7. Baijayant Panda: Kendrapara

8. Aparajita Sarangi: Bhubaneswar

9. Anita Priyadarshini: Aska

10. Brughu Baxipatra: Berhampur

11. Nitesh Ganga Deb: Sambalpur

12. Basanta Kumar Panda: Kalahandi

13. Dr Sambit Patra: Puri

14. Jayaram Pangi: Koraput

15. Suresh Pujari: Bargarh

Rajasthan:

1. Nihal Chand Chauhan: Ganganagar

2. Arjun Ram Meghwal: Bikaner

3. Narendra Khinchal: Jhunjhunu

4. Sumedhanand Saraswati: Sikar

5. Rajyavardhan Singh Rathore: Jaipur Rural

6. Ramcharan Bohra: Jaipur

7. Sukhbir Singh Jaunapuria: Tonk–Sawai Madhopur

8. Bhagirath Chaudhary: Ajmer

9. PP Chaudhary: Pali

10. Gajendra Singh Shekhawat: Jodhpur

11. Devji Mansinghram Patel: Jalore

12. Arjunlal Meena: Udaipur

13. CP Joshi: Chittorgarh

14. Subhash Chandra Baheria: Bhilwara

15. Om Birla: Kota

16. Dushyant Singh: Jhalawar–Baran

Telangana:

1. Bandi Sanjay: Karimnagar

2. D Aravind: Nizamabad

3. N Ramchandra Rao: Malkajgiri

4. G Kishan Reddy: Secunderabad

5. DK Aruna: Mahbubnagar

6. Bangaru Shruthi: Nagarkurnool

7. Garlapati Jithender Kumar: Nalgonda

8. PV Shamsunder Rao: Bhongir

9. Chinta Sambamurthy: Warangal

10. Jatothu Hussain Naik: Mahabubabad

Tamil Nadu:

1. Pon Radhakrishnan: Kanyakumari

2. Tamilisai Soundararajan: Thoothukudi

3. Nainar Nagendran: Ramanathapuram

4. H Raja: Sivaganga

5. CP Radhakrishnan: Coimbatore

Tripura:

1. Rebati Tripura: Tripura West

2. Pratima Bhaumik: Tripura East

Gujarat:

1. Amit Shah: Gandhinagar

Uttarakhand:

1. Mala Rajya Laxmi Shah: Tehri Garhwal

2. Tirath Singh Rawat: Garhwal

3. Ajay Tamta: Almora

4. Ajay Bhatt: Nainital–Udhamsingh Nagar

5. Ramesh Pokhriyal Nishank: Haridwar

West Bengal:

1. Nisith Pramanik: Coochbehar

2. John Barla: Alipurduars

3. Dr Jayanta Ray: Jalpaiguri

4. Deboshree Chaudhary: Raiganj

5. Khagen Murmu: Maldaha Uttar

6. Sreerupa Mitra Choudhury: Maldaha Dakshin

7. Kalyan Chowbey: Krishnanagar

8. Arjun Singh: Barrackpur

9. Samik Bhattacharya: Dum Dum

10. Dr Mrinal Kanthi Debnath: Barasat

11. Sayantan Basu: Basirhat

12. Dr Ashok Kandari: Jaynagar

13. Shyamaprasad Halder: Mathurapur

14. Prof. Anupam Hazra: Jadavpur

15. Chandra Kumar Bose: Kolkata Dakshin

16. Rahul Sinha: Kolkata Uttar

17. Debajit Sarkar: Serampore

18. Locket Chatterjee: Hooghly

19. Tapan Roy: Arambagh

20. Siddharth Naskar: Tamluk

21. Bharati Ghosh: Ghatal

22. Dr Kunar Hembram: Jhargram

23. Dilip Ghosh: Medinipur

24. Soumitra Khan: Bishnupur

25. Paresh Chandra Das: Bardhaman Purba

26. Babul Supriyo: Asansol

27. Dudh Kumar Mondal: Birbhum

28: Dr Sukanta Majumdar: Balurghat

Uttar Pradesh:

1. Narendra Modi: Varanasi

2. Raghav Lakhanpal: Saharanpur

3. Dr Sanjeev Kumar Balyan: Muzaffarnagar

4. Kunwar Sarvesh Kumar: Moradabad

5. Parmeshwar Lal Saini: Sambhal

6. Kanwar Singh Tanwar: Amroha

7. Rajendra Agrawal: Meerut

8. Satya Pal Singh: Baghpat

9. Vijay Kumar Singh: Ghaziabad

10. Mahesh Sharma: Gautam Buddha Nagar

11. Satish Kumar Gautam: Aligarh

12. Hema Malini: Mathura

13. SP Singh Baghel: Agra

14. Raj Kumar Chaher: Fatehpur Sikri

15. Rajveer Singh: Etah

16. Sangh Mitra Maurya: Badaun

17. Dharmendra Kumar: Aonla

18. Santosh Kumar Gangwar: Bareilly

19. Arun Sagar: Shahjahanpur

20. Ajay Kumar Mishra: Kheri

21. Rajesh Verma: Sitapur

22. Jai Prakash Rawat: Hardoi

23. Ashok Rawat: Misrikh

24. Swami Sakshi Maharaj: Unnao

25. Kaushal Kishore: Mohanlalganj

26. Rajnath Singh: Lucknow

27: Smriti Irani: Amethi

28. Kunwar Bharatendra Singh: Bijnor

Assam:

1. Kripanath Mallah: Karimganj

2. Rajdeep Roy Bengali: Silchar

3. Haren Singh Bey: Autonomous District

4. Queen Oja: Gauhati

5. Dilip Saikia: Mangaldoi

6. Tapan Gogoi: Jorhat

7. Rameswar Teli: Dibrugarh

8. Pradan Baruah: Lakhimpur

9. Pallab Lochan Das: Tezpur

Sikkim:

1. Laten Tshering Sherpa: Sikkim

Chhattisgarh:

1. Renuka Singh: Sarguja

2. Gomtee Sai: Raigarh

3. Guharam Ajgale: Janjgir-Champa

4. Baiduram Kashyap: Bastar

5. Mohan Mandavi: Kanker

Jammu and Kashmir:

1. MM War: Baramulla

2. Khalid Jehangir: Srinagar

3. Sofi Yousuf: Anantnag

4. Jitendra Singh: Udhampur

5. Jugal Kishore Sharma: Jammu

Lakshadweep:

1. Abdul Khader: Lakshadweep

Andhra Pradesh:

1. Daggubati Purandeswari: Visakhapatnam

2. Kanna Lakshminarayana: Narasaraopet

3. KVV Satyanarayan Reddy: Araku

4. Perla Sambamurti: Srikakulam

5. P Sanyasi Raju: Vizianagaram

6. Gandi Venkata Satyanarayana: Anakapalli

7. Yalla Venkata Ramamohana Rao: Kakinada

8. AyyajiVema Manepalli: Amalapuram

9. Satya Gopinath Dasparavasthu: Rajahmundry

10. Paidikonda Manikyalarao: Narasapuram

11. Chinnam Ramkotaya: Eluru

12. Gudivaka Ramanjaneyulu: Machilipatnam

13. Dilip Kumar Kilaru: Vijayawada

14. Valluru Jayaprakash Narayana: Guntur

15. Challagali Kishore Kumar: Bapatla

16. Thogunta Srinivas: Ongole

17. Dr AdinarayanaInti: Nandyal

18. Dr PV Parthasarthi: Kurnool

19. Hamsa Devineni: Anantapur

20. Pogala Venkata Parthasarthi: Hindupur

21. Singa Reddy Ramchandra Reddy: Kadapa

22. Suresh Reddy Sannapareddy: Nellore

23. Bommi Sri Hari Rao: Tirupati

24. Pappireddi Maheswara Reddy: Rajampet

25. Jayaram Duggani: Chittoor

Andaman and Nicobar Island:

1. Vishal Jolly: Andaman and Nicobar Island

Arunachal Pradesh:

1. Kiren Rijiju: Arunachal West

2. Tapir Gao: Arunachal East

Daman and Diu:

1. Lalubhai Patel: Daman and Diu

Meghalaya:

1. Sanbor Shullai: Shillong

Mizoram:

1. Nirupam Chakma: Mizoram

Manipur:

1. KK Ranjan Singh: Inner Manipur

2. H Shokhopao Meitei: Outer Manipur

Dadra and Nagar Haveli:

1. Natubhai Gomanbhai Patel: Dadra and Nagar Haveli