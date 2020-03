Pakistan Prime Minister abused by Muslims for wishing Hindus ‘Holi greetings’

Pakistan Prime Minister Imran Khan is facing cyber attack and abuse on social media for wishing Hindus Holi greetings. Imran Khan has earlier wished Hindus in the Pakistan a happy Holi as today the whole world is celebrating the festival of cololurs.

But the radical Islamists in the Islamic Republic of Pakistan were angrier over Prime Minister’s gesture.

Sharam Karo, es jasy zalim ko ap holi ka Mubarak bad da rahy hoon. Ye hindu hy ye ap ka khabi bala nhi chatay. Iran k sath mil kar en banchoodon ko hatam karo. Saudi Arabia k chamche.?? — khushi sajid hussain (@khushisajidhus1) March 9, 2020

Hindus are not our brothers so please speak for those J&K and indian Muslims. — Hassan MALIK (@HassanM94852421) March 9, 2020

Wah Khan Aapka koi mol nhi ha — Waqas (@Waqas16359230) March 9, 2020

Gando Khan TM bs yehi kerty rehna ……. ????? https://t.co/43YVV11WMh — Talha (@Talha67375880) March 9, 2020

???????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ???????????? ??? ???????? ?? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ????

??? ?? ?????? ????? ????? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ??? ????? ?????? — Muhammad Azmat Ansari (@MAzmatAnsari) March 9, 2020

SHARM MAGAR TUM KO NAHI ATI 12 RABI UL AWAL OR DEGAR ISLAMI TEHWARON PER AP MUBARAK BAD KIYON NAI DETAY — Zubia Bilal (official) (@Zubia_Bilal) March 9, 2020

Sharam ani chahiye niyazi tumko india me hindu log muslim per zulam kr rahy hen or tum hindu ko wish kr rhy ho holi ki .i hate u imran niyazi???? https://t.co/vxbRdBgXBn — Alamdar Mughal Pehalwan Tlp (@AlamdarMughal) March 9, 2020