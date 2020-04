Covid-19: Bus routes, timings changed in Dubai: See the complete list

The Road and Transport Authrority (RTA) in Dubai has announced that it will operate bus services in select routes. This decision was taken as part of RTA’s social responsibility to support the job categories who are still on duty in UAE at their positions under the prevailing circumstances.

RTA also announced some route changes. This was made to serve those who used to rely on the Dubai Metro and Tram.The changed timings for the same can be found on the authority’s website. RTA on Saturday, April 4, announced its free public bus services for individuals permitted to leave their homes during the extended two-week sterilisation period.

Cancelled bus routes:

F01: Union MS – Al Baraha

F02: Etisalat MS – Al Muhaisnah 4

F03: Al Rashidiya MS – Mirdiff West

F04: GGICO MS – Sabkha, Turnoff

F05: Al Rashidiya MS – Mizhar 1

F06: Al Rashidiya MS – Al Rashidiya

F07: Etisalat MS – Al Qusais DM Housing

F09: Al Jafiliya MS (Dubai Frame) – Al Wasl Park

F10: Al Rashidiya MS – Al Warqa

F11: Financial Center MS – Al Satwa

F12: Al Jafiliya MS – Al Wasl Park

F13: Dubai Mall MS – The Dubai Mall

F14: Business Bay MS – Bay Square

F15: Noor Bank MS – Al Qouz Ind’l Area 2

F16: Noor Bank MS – Al Qouz, New Housing

F17: Noor Bank MS – Al Khail Gate

F18: Oud Metha MS – Lamcy Plaza

F19A: Business Bay MS – U Bora Tower

F19B: Business Bay MS – Bay Square

F20: Business Bay MS – Al Safa 1

F25: FAB MS – Al Qouz Ind’l Area 3 & 4

F26: Noor Bank MS – FAB MS

F28: Emirates Tower MS – Satwa

F31: Dubai Internet City MS – The Meadows East

F34: DIC MS – Dubai Production City

F36: MOE MS – Arjan

F41: Business Bay MS – Coral Tower

F42: Ibn Battuta MS – Discovery Gardens

F44: Energy MS – Jebel Ali Gardens

F46: Ibn Battuta MS – DIP 2

F48: Danube MS – DIP 2

F53: Danube MS – Dubai Ind’l City

F54: Danube MS – JAFZA South

F60: Al Rashidya MS – Downtown Mirdiff Gate

F61: Al Rashidya MS – Al Warqa’a

F70: BurJuman MS – Dubai Museum

E100: Al Ghubaiba Bus Stn – Abu Dhabi CBS

E101: Ibn Battuta MS – Abu Dhabi, Central Bus Stn

E102: Ibn Battuta MS – Mussafa Shabia Bus Stn

E201: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Ain Bus Stn

E700: Union Square MS – Fujairah Bus Stn

Bus routes in operation (7am until 8pm):

10: Gold Souq Bus Stn – Al Quoz Bus Stn

11A: Gold Souq Bus Stn – Al Awir Immigration

11B: Rashidiya MS – Al Awir Immigration

12: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Quoz Bus Stn

13: Gold Souq Bus Stn – Al Qusais DM Housing

13A: Gold Souq Bus Stn – Al Qusais Bus Stn

13B: Gold Souq Bus Stn – Al Qusais Bus Stn

13D: Gold Souq Bus Stn – Al Qusais Bus Stn

15: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Khail Gate

17: Al Sabkha Bus Stn – Muhaisnah 4, Wasl Oasis II

20: Al Warsan 3 – Al Nahda 1, Terminus 2

21: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Quoz Ind’l Area-4

22: Deira City Center Bus Stn – Al Nahda 1

24: Al Nahda 2 – International City

27: Gold Souq Bus Stn – The Dubai Mall

28: The Dubai Mall – Lamcy Plaza

29: Al Ghubaiba Bus Stn – The Dubai Mall

30: Dubai Mall MS – Dubai Sky Courts

31: Airport Terminal 2 – Oud Al Mateena

310: Rashidiya MS – International City

320: Rashidiya MS – Academic City

321: Silicon Oasis High Bay – Silicon Oasis Lake

32C: Al Qusais Bus Stn – Al Satwa Bus Stn

33: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Qusais Bus Stn

34: Etisalat MS – Al Khawaneej 2

367: Etisalat MS – Silicon Oasis

43: Gold Souq Bus Stn – Al Qusais Ind’l Area 2

44: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Rashidiya MS

50: Int’l City Dragon Martt 2 – Al Khail Gate 1

53: Gold Souq Bus Stn – International City



55: Al Satwa Bus Stn – International City

56: Danube Metro Stn – DWC, Staff Village

61: Al Ghubaiba Bus Stn – Ras Al Khor Samari Residence

61D: Al Ghubaiba Bus Stn – Nad Al Shiba Clinic

62: Al Qusais Ind’l Area 5 – Ras Al Khor Vegetable Market

63E: Al Qusais Bus Stn – Al Quoz Bus Stn

64: Gold Souq Bus Stn – Ras Al Khor

64A: Gold Souq Bus Stn – Ras Al Khor Samari Residence

66: Al Ghubaiba Bus Stn – Al Faqa

67: Al Ghubaiba Bus Stn – Dubai Endurance City

7: Al Quoz, Bus Stn – Al Satwa

77: Baniyas MS – Airport Terminal 3

8: Gold Souq Bus Stn – Ibn Battuta MS

81: The Dubai Mall – MOEMS

83: Al Ghubaiba Bus Stn – Nakheel MS

84: Al Khail Gate – Jumeirah Beach Residence Station

85: Dubai Internet City MS – Discovery Gardens

88: Deira City Center Bus Stn – Dubai Internet City MS

9: Al Ghubaiba Bus Stn – Business Bay MS

91: Al Ghubaiba Bus Stn – Jebel Ali Bus Stn

91A: Gold Souq Bus Stn – Jebel Ali Bus Stn

93: Al Ghubaiba Bus Stn – MOE MS

95: Gold Souq Bus Stn – Jebel Ali Waterfront Labour Camp

95A: Ibn Battuta MS – Jebel Ali Waterfront Labour Camp

96: Al Quoz Bus Stn – DIP

97: Al Qusais Bus Stn – Jebel Ali Ind’l Area 7

98E: Al Quoz Bus Stn – Al Satwa

99: Jebel Ali Bus Stn – UAE Exchange MS

C01: Airport Terminal 3 – Al Satwa Bus Stn

C03: Al Karama Bus Stn – Abu Hail MS

C04: Gold Souq Bus Stn – Jaddaf

C05: Gold Souq Bus Stn – Al Ghubaiba Bus Stn

C07: Abu Hail MS – Healthcare City

C09: Al Satwa Bus Stn – Hor Al Anz East, Qiyadah MS

C10: Hamriya Port, Control Tower – Mercato Shopping Mall

C14: Al Nahda 1, Sama Residence – Safa Teminus 1

C15: Hamriya Port, Control Tower – Deira City Center Bus Stn

C18: Shaikh Rashid Colony – Lamcy Plaza

C19: Deira City Center Bus Stn – Al Qusais Ind’l Area

C26: Al Wasl Park – Qusais Ind’l Area

C28: Gold Souq Bus Stn – Mamzar Beach Park

D03: Dubai Mall MS – Dubai Design District

D03A: Dubai Mall MS – Dubai Design District

DPR1: Ibn Battuta MS – Dubai Parks and Resorts

F08: Dubai Festival City – Al Nahda 2

F21: Al Nahda MS – Al Nahda 2



F22: Stadium MS – Qusais Ind’l Area 4

F23: Stadium MS – Al Nahda Terminus

F23A: Stadium MS – Al Nahda 1, Terminus 2

F24: Stadium MS – Qusais Ind’l area 3

F30: MOE MS – Dubai Studio City

F32: MOE MS – The Sustainable City

F33: MOE MS – Al Barsha-3

F35: MOE MS – The Greens

F37: MOE MS – Sports City

F43: Ibn Battuta MS – Discovery Gardens

F47: Danube MS – DIP 2

F49: Danube MS – Jebel Ali Industrial Area

F55: Ibn Battuta MS – AMI Airport (PTB)

J01: MOE MS – Jumeirah Village Circle

J02: IMPZ – Mira

J03: Dubai Studio City – Damac Hills

J04: Dubai Studio City – Remraam

JLT1: DAMAC MS – JLT, Damas

JLT2: DMCC MS – JLT, Silver Tower

N30: Dragon Mart 2 Terminus – Airport Terminal 2

N55: Al Ghubaiba Bus Stn – AMI Airport (PTB)

X02: Union MS – Al Satwa

X13: LuLu Village – Al Satwa Bus Stn

X22: Al Qusais Ind’l Area 2 – Business Bay MS

X23: Gold Souq Bus Stn – International City

X25: Al Karama Bus Stn – Silicon Oasis HQ

X28: LuLu Village – Dubai Internet City MS

X92: Al Ghubaiba Bus Stn – Dubai Investment Park

X94: Gold Souq Bus Stn – Dubai Investment Park

H03: Hatta Bus Stn – Masfut, Sheikh Khalifa Hospital

E16: Al Sabkha Bus Stn – Hatta Bus Stn

E301: Al Ahli Club – Sharjah, Al Taawun Terminus

E303: Union Square MS – Al Jubail Bus Stn

E303A: Al Sabkha Bus Stn – Al Jubail Bus Stn

E304: Al Satwa Bus Stn – Al Jubail Bus Stn

E306: Ghubaiba Bus Stn – Al Jubail Bus Stn

E307: Deira City Center Bus Stn – Al Jubail Bus Stn

E307A: Abu Hail MS – Al Jubail Bus Stn

E311: Al Rashidiya MS – Al Jubail Bus Stn

E315: Etisalat MS – Muwailah Bus Stn

E316: Al Rashidiya MS – Sharjah University

E400: Union Square MS – Ajman Bus Stn

E411: Etisalat MS – Ajman Bus Stn

Highly critical service routes (8pm until 6am):

8: Gold Souq Bus Station 13,Ibn Battuta Metro Station 7

10: Al Quoz, Bus Station 6,Gold Souq Bus Station 1

12: Al Ghubaiba Bus Station,Al Quoz, Bus Station 3

13A: Gold Souq Bus Station 11,Qusais, Bus Station 7

17: Muhaisnah 4, Wasl Oasis II,Sabkha, Bus Station 2

24: Al Nahda, The Sheffeild Private School 1,International City, Greece K12 Terminus 2

C01: Airport Terminal 3,Satwa, Bus Station 5

C07: Abu Hail Metro Station 2,Union Metro Station C 2,Wafi Residences

F18: Oud Metha Metro Station Terminus

F21: Al Nahda Metro Station 2

F34: Dubai Internet City Metro Station to Dubai Production City

F43: Ibn Battuta Metro Station 6

X23: Gold Souq Bus Station 12,International City, Greece K12 Terminus 1