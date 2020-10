IPL 2020: Mumbai Indians to face Royal Challengers: Predicted XI

In Cricket, the Mumbai Indians (MI) will face the Royal Challengers Bangalore (RCB) in the Indian Premier League (IPL). The match will be held at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi on October 28.

Predicted XI:

Mumbai Indians – Quinton de Kock (wk), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Saurabh Tiwary, Hardik Pandya, Kieron Pollard (c), Krunal Pandya, James Pattinson, Rahul Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah

Royal Challengers Bangalore – Devdutt Padikkal, Aaron Finch, Virat Kohli (c), AB de Villiers (wk), Moeen Ali, Gurkeerat Singh Mann, Chris Morris, Washington Sundar, Navdeep Saini, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal

Original squads of MI and RCB:

Mumbai Indians (MI): Devdutt Padikkal, Aaron Finch, Virat Kohli (c), AB de Villiers (wk), Moeen Ali, Gurkeerat Singh Mann, Chris Morris, Washington Sundar, Navdeep Saini, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal, Shahbaz Ahmed, Pawan Negi, Umesh Yadav, Josh Philippe, Pavan Deshpande, Adam Zampa, Parthiv Patel, Dale Steyn, Shivam Dube, Isuru Udana

Royal Challengers Bangalore (RCB): Quinton de Kock (wk), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Saurabh Tiwary, Hardik Pandya, Kieron Pollard (c), Krunal Pandya, James Pattinson, Rahul Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Nathan Coulter-Nile, Rohit Sharma, Dhawal Kulkarni, Aditya Tare, Mitchell McClenaghan, Chris Lynn, Jayant Yadav, Anmolpreet Singh, Anukul Roy, Mohsin Khan, Sherfane Rutherford, Digvijay Deshmukh, Prince Balwant Rai