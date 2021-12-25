Complete list of public holidays in 2022 released

New Delhi: The complete list of public holidays in 2022 has been released. Some of the popular public holidays in India are Republic Day, Holi, Eid, Independence Day, Gandhi Jayanti, Diwali and Christmas.
Here is a compiled list of public holidays in India for 2022:
January 1 – New Year’s Day
January 13- Lohri
January 14 – Makar Sankranti
January 26 – Republic Day
March 1- Maha Shivratri
March 18 – Holi
April 2- Ugadi
April 10 – Ram Navami
April 14- Mahavir Jayanti, Ambedkar Jayanti
April 15 – Good Friday
May 3- Eid-ul-Fitr
May 16- Buddha Purnima
July 10 – Bakri Eid
August 9 – Muharram
August 11- Rakshabandhan
August 15 – Independence Day
August 19 – Janmashtmi
August 31- Ganesh Chaturthi
September 8- Onam
October 2 – Gandhi Jayanti
October 5 – Dussehra
October 9 – Eid-e-Milad
October 24 – Diwali
November 8 – Guru Nanak Jayanti
December 25 – Christmas
Post Your Comments