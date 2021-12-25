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Complete list of public holidays in 2022 released

Dec 25, 2021, 11:54 pm IST

New Delhi: The complete list of public holidays in 2022 has been released. Some of the popular public holidays in India are Republic Day, Holi, Eid, Independence Day, Gandhi Jayanti, Diwali and Christmas.

 Here is a compiled list of public holidays in India for 2022:

January 1 – New Year’s Day

January 13- Lohri

January 14 – Makar Sankranti

January 26 – Republic Day

March 1- Maha Shivratri

March 18 – Holi

April 2- Ugadi

April 10 – Ram Navami

April 14-  Mahavir Jayanti, Ambedkar Jayanti

April 15 – Good Friday

May 3-  Eid-ul-Fitr

May 16- Buddha Purnima

July 10   – Bakri Eid

August 9 – Muharram

August 11- Rakshabandhan

August 15 – Independence Day

August 19 – Janmashtmi

August 31-  Ganesh Chaturthi

September 8-  Onam

October 2 – Gandhi Jayanti

October 5 – Dussehra

October 9 – Eid-e-Milad

October 24 – Diwali

November 8 – Guru Nanak Jayanti

December 25 – Christmas

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Dec 25, 2021, 11:54 pm IST

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