Indian Railways cancels 263 trains today: Full list

New Delhi: Indian Railways has decided to cancel 263 trains today on September 23. It also changed origin station of 38 trains and short terminated 56. These trains were cancelled due to maintenance and operational reasons.

According to Western Railway (WR), due to doubling work between Sindhavadar-Kankot-Khorana-Bileshwar in Rajkot – Surendranagar section of Rajkot division, and non-interlocking work for 4th line connectivity at Ib station of Raigarh-Jharsuguda section of Bilaspur Division, few trains will also remain cancelled.

The national transporter has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app.

Full list of cancelled trains:

01373 WARDHA JN (WR) – NAGPUR (NGP)

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01620 SHAMLI (SMQL) – DELHI JN. (DLI)

01623 DELHI JN. (DLI) – SHAMLI (SMQL)

01823 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) – LUCKNOW (LKO)

01824 LUCKNOW (LKO) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

01885 BINA JN (BINA) – DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) – BINA JN (BINA)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03407 RAMPUR HAT (RPH) – SAHIBGANJ JN (SBG)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03595 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03596 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03597 RANCHI (RNC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03598 ASANSOL MAIN (ASN) – RANCHI (RNC)

04019 DELHI JN. (DLI) – SHAMLI (SMQL)

04020 SHAMLI (SMQL) – DELHI JN. (DLI)

04255 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – LUCKNOW (LKO)

04256 LUCKNOW (LKO) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

04267 VARANASI (BSB) – PARTAPGARH JN (PBH)

04268 PARTAPGARH JN (PBH) – VARANASI (BSB)

04381 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – AYODHYA CANTT (AYC)

04382 AYODHYA CANTT (AYC) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

04551 BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA)

04552 FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

05031 GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP)

05091 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05117 BANARAS (BSBS) – PARTAPGARH JN (PBH)

05118 PARTAPGARH JN (PBH) – BANARAS (BSBS)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05379 LUCKNOW (LJN) – KASGANJ (KSJ)

05380 KASGANJ (KSJ) – LUCKNOW (LJN)

05453 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05454 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05459 SITAPUR (STP) – SHAHJEHANPUR (SPN)

06663 MADURAI JN (MDU) – SENGOTTAI (SCT)

06664 SENGOTTAI (SCT) – MADURAI JN (MDU)

06741 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

06742 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

06743 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

06744 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

06745 SULLURUPETA (SPE) – NELLORE (NLR)

06746 NELLORE (NLR) – SULLURUPETA (SPE)

06747 SULLURUPETA (SPE) – NELLORE (NLR)

06748 NELLORE (NLR) – SULLURUPETA (SPE)

06749 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

06750 GUDUR JN (GDR) – SULLURUPETA (SPE)

06751 SULLURUPETA (SPE) – NELLORE (NLR)

06752 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08013 TATANAGAR JN (TATA) – CHAKARADHARPUR (CKP)

08014 CHAKARADHARPUR (CKP) – TATANAGAR JN (TATA)

08015 KHARAGPUR JN (KGP) – JHARGRAM (JGM)

08049 KHARAGPUR JN (KGP) – JHARGRAM (JGM)

08055 KHARAGPUR JN (KGP) – TATANAGAR JN (TATA)

08056 TATANAGAR JN (TATA) – KHARAGPUR JN (KGP)

08059 KHARAGPUR JN (KGP) – TATANAGAR JN (TATA)

08060 TATANAGAR JN (TATA) – KHARAGPUR JN (KGP)

08159 KHARAGPUR JN (KGP) – TATANAGAR JN (TATA)

08174 TATANAGAR JN (TATA) – ASANSOL MAIN (ASN)

08186 DURG (DURG) – HATIA (HTE)

08263 TITLAGARH (TIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08264 BILASPUR JN. (BSP) – TITLAGARH (TIG)

08277 TITLAGARH (TIG) – RAIPUR JN (R)

08278 RAIPUR JN (R) – TITLAGARH (TIG)

08317 SAMBALPUR (SBP) – JUNAGARH ROAD (JNRD)

08318 JUNAGARH ROAD (JNRD) – SAMBALPUR (SBP)

08429 BHUBANESWAR (BBS) – NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) – BHUBANESWAR (BBS)

08437 BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08641 ADRA (ADRA) – BARKA KANA (BRKA)

08642 BARKA KANA (BRKA) – ADRA (ADRA)

08649 ADRA (ADRA) – PURULIA JN. (PRR)

08650 PURULIA JN. (PRR) – ADRA (ADRA)

08695 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – RANCHI (RNC)

08696 RANCHI (RNC) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

08697 JHARGRAM (JGM) – PURULIA JN. (PRR)

08698 PURULIA JN. (PRR) – JHARGRAM (JGM)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09483 MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11042 SAINAGAR SIRIDI (SNSI) – DADAR (DR)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

11651 JABALPUR (JBP) – SINGRAULI (SGRL)

11652 SINGRAULI (SGRL) – JABALPUR (JBP)

12021 HOWRAH JN (HWH) – BARBIL (BBN)

12022 BARBIL (BBN) – HOWRAH JN (HWH)

12101 LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM)

12129 PUNE JN (PUNE) – HOWRAH JN (HWH)

12130 HOWRAH JN (HWH) – PUNE JN (PUNE)

12152 SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT)

12262 HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12536 RAIPUR JN (R) – LUCKNOW (LJN

12809 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH)

12810 HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12813 HOWRAH JN (HWH) – TATANAGAR JN (TATA)

12814 TATANAGAR JN (TATA) – HOWRAH JN (HWH)

12859 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH)

12906 SHALIMAR (SHM) – PORBANDAR (PBR)

12949 PORBANDAR (PBR) – SANTRAGACHI JN (SRC)

13287 DURG (DURG) – RAJENDRA NAGAR (RJPB)

13288 RAJENDRA NAGAR (RJPB) – DURG (DURG)

13301 DHANBAD JN (DHN) – TATANAGAR JN (TATA)

13302 TATANAGAR JN (TATA) – DHANBAD JN (DHN)

13309 CHOPAN (CPU) – PRAYAGRAJ JN (PRYJ)

13310 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) – CHOPAN (CPU)

13343 VARANASI (BSB) – SHAKTINAGAR (SKTN)

13344 SHAKTINAGAR (SKTN) – VARANASI (BSB)

13512 ASANSOL MAIN (ASN) – TATANAGAR JN (TATA)

14123 PARTAPGARH JN (PBH) – KANPUR CENTRAL (CNB)

14124 KANPUR CENTRAL (CNB) – PARTAPGARH JN (PBH)

14203 VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO)

14204 LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB)

14213 VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK)

14214 BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB)

15107 BANARAS (BSBS) – LUCKNOW (LKO)

15108 LUCKNOW (LKO) – BANARAS (BSBS)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

18011 HOWRAH JN (HWH) – CHAKARADHARPUR (CKP)

18013 ADRA (ADRA) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

18019 JHARGRAM (JGM) – DHANBAD JN (DHN)

18020 DHANBAD JN (DHN) – JHARGRAM (JGM)

18029 LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM)

18030 SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT)

18036 HATIA (HTE) – KHARAGPUR JN (KGP)

18086 RANCHI (RNC) – KHARAGPUR JN (KGP)

18109 TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) – TATANAGAR JN (TATA)

18113 TATANAGAR JN (TATA) – BILASPUR JN. (BSP)

18114 BILASPUR JN. (BSP) – TATANAGAR JN (TATA)

18115 NSC BOSE J GOMO (GMO) – CHAKARADHARPUR (CKP)

18116 CHAKARADHARPUR (CKP) – NSC BOSE J GOMO (GMO)

18183 TATANAGAR JN (TATA) – DANAPUR (DNR)

18184 DANAPUR (DNR) – TATANAGAR JN (TATA)

18201 DURG (DURG) – NAUTANWA (NTV)

18202 NAUTANWA (NTV) – DURG (DURG)

18233 INDORE JN (INDB) – BILASPUR JN. (BSP)

18234 BILASPUR JN. (BSP) – INDORE JN (INDB)

18235 BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP)

18301 SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA)

18302 RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP)

19207 PORBANDAR (PBR) – SOMNATH (SMNH)

19208 SOMNATH (SMNH) – PORBANDAR (PBR)

20807 VISAKHAPATNAM (VSKP) – AMRITSAR JN (ASR)

20809 SAMBALPUR (SBP) – NANDED (NED)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22123 PUNE JN (PUNE) – AJNI (AJNI)

22151 PUNE JN (PUNE) – KAZIPET JN (KZJ)

22161 BHOPAL (BPL) – DAMOH (DMO)

22429 DELHI JN. (DLI) – PATHANKOT (PTK)

22843 BILASPUR JN. (BSP) – PATNA JN (PNBE)

22846 HATIA (HTE) – PUNE JN (PUNE)

22861 HOWRAH JN (HWH) – KANTABANJI (KBJ)

22862 KANTABANJI (KBJ) – HOWRAH JN (HWH)

22867 DURG (DURG) – HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

28182 KATIHAR JN (KIR) – TATANAGAR JN (TATA)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36838 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36840 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36842 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36844 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37834 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37836 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37838 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37840 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37842 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37844 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

42407 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42408 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42410 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42411 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42413 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42414 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42416 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42417 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42418 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42419 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42421 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42422 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42423 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – SULLURUPETA (SPE)

42426 SULLURUPETA (SPE) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

42841 CHENNAI BEACH (MSB) – SULLURUPETA (SPE)

42854 SULLURUPETA (SPE) – VELACHERRY (VLCY)

52540 DARJEELING (DJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

52541 NEW JALPAIGURI (NJP) – DARJEELING (DJ)

66000 AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

66003 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – AVADI (AVD)

66004 AVADI (AVD) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

66007 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) – AVADI (AVD)