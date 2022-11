Indian Railways cancels 141 trains today: Full list

New Delhi: The Indian Railways cancelled 141 trains scheduled to depart today. The national transporter also changed origin station of 21 trains, diverted 10 and rescheduled 25 trains. These trains were cancelled due to including track operations and maintenance.

Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app. The national transporter informed that tickets booked via IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated in the user’s accounts. Passengers who have booked tickets through counters will have to visit the reservation counter to claim the refund.

List of cancelled trains on November 6:

00109 SGLA-MFP PEXP SPL

01605 PTK-JMKR EXP SPL

01606 PTK-JMKR EXP SPL

01607 PTK-JDNX SPL

01608 BJPL-PTK EXP SPL

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

01610 BJPL-PTK SPL

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

02517 KOAA-GHY TOD SPECIAL

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL

03343 GMO-CPU PASS SPL

04169 JUC-FZR MEXP SPL

04170 FZR-JUC MEXP SPL

04194 SFG-DDU MEX SPL

04551 BTI-FKA EXP SPL

04552 FKA-BTI MEXP SPL

04597 HSX-JUC EXP SPL

04598 JUC-HSX EXP SPL

04601 PTK-JDNX PASSANGER

04602 JDNX-PTK PASSNGER

04634 JUC-FZR MEX SPL

04647 PTK-BJPL EXP SPL

04648 BJPL-PTK EXP SPL

05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL

05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL

05334 MB-RMR EXP

05366 RMR-MB SPL EXP

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL

05596 MFP – SPJ DEMU PASS SPL

06965 JUC-FZR MEXP SPL

06977 JJJ-PGW EXP SPL

06980 PGW-JJJ EXP SPL

07363 DWR-UBL UR PASS SPL

07664 RC-BJP

07795 SC-MOB DEMU

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

08123 TATA BBN PASS SPECIAL

08124 BBN TATA PASS SPECIAL

08155 TATA GUA PASS SPL

08156 GUA TATA PASS SPL

08264 BSP-TIG SPL

08277 TIG-R PASS SPL

08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL

09108 EKNR – PRTN SPECIAL

09109 PRTN – EKNR SPECIAL

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

09113 PRTN – EKNR SPL

09476 PTN – MSH PASSENGER

09481 MSH – PTN PASSENGER

09483 MSH – PTN PASSENGER

09484 PTN – MSH PASSENGER

09491 MSH – VG PASSENGER SPL

09492 VG-MSH PASSENGER SPL

10101 RATNAGIRI- MADGAON

10102 MADGAON – RATNAGIRI

11753 ITR-REWA EXPRESS

13309 CPU-PRYJ EXPRESS

13310 PRYJ-CPU EXPRESS

13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

14203 BSB LKO INTERCITY

14204 LKO BSB INTERCITY

14213 BSB-GD INTERCITY

14214 BSB-GD INTERCITY

18240 ITR BSP EXP

20816 VSKP-TATA WEEKLY SUF

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

31191 NH-KLYM LOCAL

31311 SDAH – KLYM LOCAL

31314 KLYM-SDAH LOCAL

31315 SDAH-KLYM LOCAL

31316 KLYM – SDAH LOCAL

31411 SDAH -NH LOCAL

31414 NH – SDAH LOCAL

31418 NH – SDAH LOCAL

31511 SDAH-STB LOCAL

31512 STB – SDAH LOCAL

31515 SDAH- STB LOCAL

31516 STB – SDAH LOCAL

31517 SDAH- STB LOCAL

31518 STB – SDAH LOCAL

31611 SDAH-RHA LOCAL

31612 RHA – SDAH LOCAL

31614 RHA -SDAH LOCAL

31615 SDAH-RHA LOCAL

31616 RHA -SDAH LOCAL

31617 SDAH-RHA LOCAL

31711 NH – RHA LOCAL

31712 RHA-NH LOCAL

31811 SDAH-KNJ LOCAL

31812 KNJ – SDAJ LOCAL

31814 KNJ – SDAH LOCAL

31815 SDAH-KNJ LOCAL

31818 KNJ – SDAH LOCAL

31821 SDAH-KNJ LOCAL

31911 SDAH-GEDE LOCAL

31912 GEDE – SDAH LOCAL

31913 SDAH-GEDE LOCAL

31914 GEDE – SDAH LOCAL

36033 HWH-CDAE LOCAL

36034 CDAE HWH LOCAL

37211 HWH-BDC LOCAL

37216 BDC-HWH LOCAL

37246 BDC-HWH LOCAL

37247 HWH-BDC LOCAL

37253 HWH-BDC LOCAL

37256 BDC-HWH LOCAL

37305 ANDOLAN LOCAL

37306 SIU-HWH LOCAL

37307 HWH – HPL LOCAL

37308 HPL-HWH LOCAL

37319 HWH-TAK LOCAL

37327 HWH – TAK LOCAL

37330 TAK-HWH LOCAL

37338 TAK-HWH LOCAL

37343 HWH-TAK LOCAL

37348 TAK-HWH LOCAL

37411 SHE-TAK LOCAL

37412 TAK-SHE LOCAL

37415 SHE TAK LOCAL

37416 TAK SHE LOCAL

37611 HWH-PDA LOCAL

37614 PDA-HWH LOCAL

37657 HWH-MYM LOCAL

37658 MYM-HWH LOCAL

37782 BWN-BDC LOCAL

37783 BDC-BWN LOCAL

37785 BDC-BWN LOCAL

37786 BWN-BDC LOCAL

52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER