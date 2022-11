Indian Railways cancels 147 trains today: Full list

New Delhi: The Indian Railways has decided to cancel 147 trains today on November 9. The national transporter also changed origin station of 25 trains and short terminated 24 trains. These trains scheduled to operate today were cancelled due to maintenance and operational reasons. Among the cancelled trains are those operating between Uttar Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Bihar and Tamil Nadu among others.

Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app. The national transporter informed that tickets booked via IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated in the user’s accounts. Passengers who have booked tickets through counters will have to visit the reservation counter to claim the refund.

Full list of cancelled trains:

00109 SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01811 LALITPUR (LAR) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

01812 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) – LALITPUR (LAR)

01814 KANPUR CENTRAL (CNB) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

01819 BINA JN (BINA) – LALITPUR (LAR)

01820 LALITPUR (LAR) – BINA JN (BINA)

01885 BINA JN (BINA) – DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) – BINA JN (BINA)

02518 GUWAHATI (GHY) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03343 NSC BOSE J GOMO (GMO) – CHOPAN (CPU)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04169 JALANDHAR CITY (JUC) – FIROZPUR CANT (FZR)

04170 FIROZPUR CANT (FZR) – JALANDHAR CITY (JUC)

04494 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – LUCKNOW (LKO)

04597 HOSHIARPUR (HSX) – JALANDHAR CITY (JUC)

04598 JALANDHAR CITY (JUC) – HOSHIARPUR (HSX)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04625 LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04997 LUDHIANA JN (LDH) – FIROZPUR CANT (FZR)

04998 FIROZPUR CANT (FZR) – LUDHIANA JN (LDH)

05258 NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

05259 MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05517 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05518 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

05591 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05592 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

05595 SAMASTIPUR JN (SPJ) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

05596 MUZAFFARPUR JN (MFP) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

06613 JHALAWAR CITY (JLWC) – KOTA JN (KOTA)

06663 MADURAI JN (MDU) – SENGOTTAI (SCT)

06664 SENGOTTAI (SCT) – MADURAI JN (MDU)

06802 COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA)

06803 SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE)

06925 VERKA JN (VKA) – DERABABA NANAK (DBNK)

06926 DERABABA NANAK (DBNK) – VERKA JN (VKA)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

06982 FIROZPUR CANT (FZR) – LUDHIANA JN (LDH)

07629 VIJAYAWADA JN (BZA) – TENALI JN (TEL)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07864 GUNTUR JN (GNT) – VIJAYAWADA JN (BZA)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08124 BARBIL (BBN) – TATANAGAR JN (TATA)

08212 BILASPUR JN. (BSP) – KORBA (KRBA)

08263 TITLAGARH (TIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08264 BILASPUR JN. (BSP) – TITLAGARH (TIG)

08267 RAIPUR JN (R) – ITWARI (ITR)

08268 ITWARI (ITR) – RAIPUR JN (R)

08277 TITLAGARH (TIG) – RAIPUR JN (R)

08278 RAIPUR JN (R) – TITLAGARH (TIG)

08281 ITWARI (ITR) – TIRODI (TRDI)

08282 TIRODI (TRDI) – ITWARI (ITR)

08317 SAMBALPUR (SBP) – JUNAGARH ROAD (JNRD)

08318 JUNAGARH ROAD (JNRD) – SAMBALPUR (SBP)

08741 DURG (DURG) – GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) – DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) – ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) – GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11128 KATNI (KTE) – BHUSAVAL JN (BSL)

11305 SOLAPUR JN (SUR) – GADAG JN (GDG)

11306 GADAG JN (GDG) – SOLAPUR JN (SUR)

11603 KOTA JN (KOTA) – BINA JN (BINA)

11651 JABALPUR (JBP) – SINGRAULI (SGRL)

11901 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) – AGRA CANTT (AGC)

11902 AGRA CANTT (AGC) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)

12113 PUNE JN (PUNE) – NAGPUR (NGP)

12717 VISAKHAPATNAM (VSKP) – VIJAYAWADA JN (BZA)

12718 VIJAYAWADA JN (BZA) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

12855 BILASPUR JN. (BSP) – ITWARI (ITR)

12856 ITWARI (ITR) – BILASPUR JN. (BSP)

13310 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) – CHOPAN (CPU)

13345 VARANASI (BSB) – SINGRAULI (SGRL)

13346 SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB)

14203 VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO)

14204 LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB)

14213 VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK)

14214 BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB)

17239 GUNTUR JN (GNT) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

17257 VIJAYAWADA JN (BZA) – KAKINADA PORT (COA)

18236 BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL)

18239 GEVRA-ROAD (GAD) – ITWARI (ITR)

18301 SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA)

18302 RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP)

18614 CHOPAN (CPU) – RANCHI (RNC)

18631 RANCHI (RNC) – CHOPAN (CPU)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22701 VISAKHAPATNAM (VSKP) – VIJAYAWADA JN (BZA)

22702 VIJAYAWADA JN (BZA) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

36031 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36032 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36035 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36036 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36037 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36038 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36811 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36812 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

52539 NEW JALPAIGURI (NJP) – DARJEELING (DJ)

Steps to check if your train is cancelled:

Visit indianrail.gov.in/mntes and select the date of the journey

Next, select Exceptional Trains on the top panel of the screen

Click on Cancelled Trains option

Select Fully or Partially option to see full list of trains with time, routes and other details as per the requirement