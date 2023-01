Dubai Shopping Festival: 44 lucky participants win 11kg gold

Dubai: Around 44 UAE residents and visitors won 11 kilograms of gold during the ongoing Dubai Shopping Festival (DSF). Dubai Jewellery announced this. Each winner won a quarter kilo of gold.

Shoppers still have a chance to win more gold during the remaining days of the festival across 245 participating outlets. To enter the raffle draw, each shopper must spend Dh500 or more on jewellery. The shoppers will have a chance to win big till January 29, 2023.

Below is the list of winners:

Date Winner Name Winning Coupon No. Nationality Prizes

Dec 17 RAMY HANNA 0669312 Egypt 1/4 kg gold

Dec 17 MAHESH LALWANI 0490815 India 1/4 kg gold

Dec 17 M. MUKHTIAR 0648579 Pakistan 1/4 kg gold

Dec 17 ANISH VISWANATHAN 0681524 India 1/4 kg gold

Dec 18 JOMON JACOB 0103587 India 1/4 kg gold

Dec 18 RAPPAY GHANI 0015805 Pakistan 1/4 kg gold

Dec 18 THIRUPATHI MACHA 0075050 India 1/4 kg gold

Dec 18 MOHAMMED HADI 0031811 India 1/4 kg gold

Dec 20 AMARJITH SINGH NOTRA 0688531 India 1/4 kg gold

Dec 20 CHAMPA J.A 0493129 India 1/4 kg gold

Dec 20 ANIL GUPTA 0532226 India 1/4 kg gold

Dec 20 SANJEEV KALKA 0780356 India 1/4 kg gold

Dec 22 SATHICK PATCHA 0342780 India 1/4 kg gold

Dec 22 AGHARUL ISLAM 0386557 Bangladesh 1/4 kg gold

Dec 22 SATEESH K. MAURYA 0371066 India 1/4 kg gold

Dec 22 SAKIIA 0359777 India 1/4 kg gold

Dec 24 ANUBHUTI 0069821 India 1/4 kg gold

Dec 24 S. SAMASUNDARAM 0145448 India 1/4 kg gold

Dec 24 SUKHDEV 0114503 India 1/4 kg gold

Dec 24 NASREEN FATHIMA 0032578 India 1/4 kg gold

Dec 25 RAJESH 0697312 India 1/4 kg gold

Dec 25 MOHAMMAD ARIF 0665878 British 1/4 kg gold

Dec 25 M.D. JASIM 0676015 Bangladesh 1/4 kg gold

Dec 25 MANOJ KUMAR JANGIR 0649339 India 1/4 kg gold

Dec 27 TIGIST 0271615 Ethiopia 1/4 kg gold

Dec 27 SHIRIN LASHTEGHANI 0317486 Iran 1/4 kg gold

Dec 27 ASMAHAN 0271024 UAE 1/4 kg gold

Dec 27 HALIEMAN ALKAABI 0277659 UAE 1/4 kg gold

Dec 28 DILAWAIZ BUTT 0540471 Pakistan 1/4 kg gold

Dec 28 ALNA MARIYA 0626145 India 1/4 kg gold

Dec 28 ROSHNA MOHAN 0548320 India 1/4 kg gold

Dec 28 RIDHIKA 0617540 India 1/4 kg gold

Jan 1 RAKESH MITTAL 0478158 India 1/4 kg gold

Jan 1 SANA AHMED 0528800 British 1/4 kg gold

Jan 1 SADAF MEMON 0464793 India 1/4 kg gold

Jan 1 DILIP KUMAR 0528370 India 1/4 kg gold

Jan 3 THELMA NORONHA 0838014 India 1/4 kg gold

Jan 3 THOUFIQ 0426386 India 1/4 kg gold

Jan 3 C.H. UDAY KUMAR 0927009 India 1/4 kg gold

Jan 3 DANISH ABBASI 0849523 Pakistan 1/4 kg gold