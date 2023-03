Indian Railways 309 trains today: Full list

New Delhi: The Indian Railways on March 2 fully canceled 256 trains and partially cancelled 53 trains. These trains were cancelled due to maintenance, operational and weather-related issues.

Indian Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app. The national transporter informed that tickets booked via IRCTC website will be cancelled automatically and a refund will be initiated in the user’s accounts. Passengers who have booked tickets through counters will have to visit the reservation counter to claim the refund.

See full list here:

01135 BSL-DD SPL

01539 PUNE STR DMU

01540 STR-PUNE DMU

01541 STR KOP DMU

01542 KOP-STR DMU

01583 TGN-PUNE EMU

01590 PUNE-TGN EMU

01825 CNB-BRT EXP SPL

01826 BRT-CNB EXP SPL

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL

03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL

03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL

03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL

03649 BXR-BSBS MEMU PASS SPL

03767 SBG-MLDT PGR SPL

04041 DEE-FN SPL

04042 FN-DEE SPL

04139 KKDE-UMB SPL

04203 AYC-LKO MEX SPL

04204 LKO-AYC MEX SPL

04255 PYGS-LKO SPL

04256 LKO-PYG SPL

04263 BSB-SLN U R M EXP SPL

04264 SLN-BSB U R M EXP SPL

04267 BSB-PBH U R M EXP SPL

04268 PBH-BSB U R M EXP SPL

04305 BALAMAU SPN MEX SPL

04306 SPN-BLM MEXP SPL

04319 LKO-SPN EXP SPL

04337 SPC SPN EXPSPL

04338 SPN SCC EXPSPL

04356 BLM-LKO EXP SPL

04379 ROZA BARELLY MEXP

04380 BE – RAC MEXP SPL

04381 PYGS-AYC PASSENGER

04382 AYC-PYGS EXP SPL

04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL

04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL

04459 DLI – SRE MEMU MEX SPL

04460 SRE – DLI MEMU MEX SPESAL

04464 FZR – LDH EXP SPL

04599 DLI SRE MEX SPL

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL

04648 BJPL-PTK EXP SPL

04916 NDLS-PWL EXP SPL

04919 KSV-NDLS EXP SPL

04927 NDLS-SSB EXP SPL

04938 DLI-GZB SPL

04950 NDLS-GZB EXP SPL

04953 GZB-NDLS EXP SPL

04958 NDLS-GZB SPL

04959 GZB-NDLS SPL

04961 GZB-NDLS SPL

04963 NDLS-PNP EXP SPL

04964 PNP-NDLS EXP SPL

04987 DELHI JIND EXP SPL

04988 JIND DELHI EXP SPL

04997 LDH-FZR MEXP

04999 DELHI SMQL EXP SPL

05000 SMQL DLI EXP SPL

05085 MLN-DAL UNRESERVED

05086 LJN MLN UNRESERVED EXP

05091 GD-STP SPL

05092 STP-GD SPECIAL

05093 GKP-STP UNRESERVED EXP

05094 STP-GKP UNRESERVED MEX

05117 BSBS-PBH MEX SPL

05118 PBH-BSBS MEX SPL

05334 MB-RMR EXP

05366 RMR-MB SPL EXP

05489 STP-LJN UNRESERVED

05490 DAL-STP UNRESERVED

05491 MLN-STP UNRESERVED

05492 STP-MLN

05509 SHC-JMP SPECIAL

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

05685 KNW-BIR SHUTTLE

05686 BIR-KNW SHUTTLE SPL

05689 KNW-BIR PSPC SPL

05692 BIR-KNW PSPC SPL

06405 TCN-TEN EXP SPL

06409 TEN-TCN EXP SPL

06601 MAO MAQ EXP SPL

06602 MAQ-MAO EXP SPL

06609 DG – MDU EXP SPL

06610 MDU-DG EXP SPL

06651 MDU-RMM EXP SPL

06652 RMM-MDU EXP SPL

06653 MDU-RMM EXP SPL

06654 RMM-MDU EXP SPL

06655 MDU-RMM EXP SPL

06656 RMM – MDU EXP SPL

06663 MDU-SCT EXP SPL

06664 SCT-MDU EXP SPL

06684 SCT-TEN EXP SPL

06687 TEN-SCT EXP SPL

06701 MDU-TENI EXP SPL

06702 TENI-MDU EXP SPL

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

06847 TN-MEJ EXP SPL

06848 MEJ-TN EXP SPL

06921 DBNK-ASR DMU

06922 DBNK-ASR EXP SPL

06941 ASR-KEMK EXP SPL

06942 ASR-KEMK EXP SPL

06982 FZR-LDH EXP SPL

07046 SC-DRBG

07464 BZA-GNT

07465 GNT-BZA

07795 SC-MOB DEMU

07796 MOB-SC DEMU

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

07976 GNT-BZA MEMU

08031 BLS BHC MEMU SPECIAL

08032 BHC BLS MEMU SPECIAL

09108 EKNR – PRTN SPECIAL

09109 PRTN – EKNR SPECIAL

09110 EKNR – PRTN SPECIAL

09113 PRTN – EKNR SPL

09369 SBIB- PTN DEMU SPL

09370 PTN-SBIB DEMU SPL

09431 SBIB-MSH DEMU SPL

09432 MSH-ADI DMU SPL

09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL

09434 PTN – ADI DEMU SPECIAL

09437 MSH – ABR DMU SPL

09438 ABR – MSH DMU SPL

09459 ADI – VG SPL

09460 VG – ADI SPL

09475 MSH – PTN PASSENGER

09476 PTN – MSH PASSENGER

09481 MSH – PTN PASSENGER

09482 PTN – MSH PASSENGER

09483 MSH – PTN PASSENGER

09484 PTN – MSH PASSENGER

09487 MSH – VG PASSENGER SPL

09488 VG – MSH PASSENGER SPL

09491 MSH – VG PASSENGER SPL

09492 VG-MSH PASSENGER SPL

09497 GNC – VTDI MEMU SPECIAL

09498 VTDI – GNC MEMU SPECIAL

10101 RATNAGIRI- MADGAON

10102 MADGAON – RATNAGIRI

11025 BSL-PUNE EXPRESS

11026 PUNE-BSL EXPRESS

11115 BSL ET MEMU

11116 ET BSL MEMU

11425 PUNE KOP DMU

11426 KOP-PUNE DMU

12225 KAIFIAT EXP

12226 KAIFIAT EXP

12246 SMVB HWH DURANTO EXP

12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS

12514 GHY-SC S F EXPRESS

12531 INTERCITY EXP

12532 LJN- GKP INTERCITY EXP

12667 MS-NCJ EXPRESS

12703 HWH-SC FALAKNUMA EXP

12821 SHM-PURI DHAULI EXP

12822 PURI-SHM S F

12863 HWH-SMVB SUF EXPRESS

12864 SMVB-HWH SUPERFAST EXP

12891 BGY BBS S F EXPRESS

12892 BBS BGY EXPRESS

13309 CPU-PRYJ EXPRESS

13310 PRYJ-CPU EXPRESS

13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

13421 NDAE MLDT EXP

14005 LICHCHIVI EXPRESS

14201 JNU – RBL EXPRESS

14202 RBL-JNU EXP

14203 BSB LKO INTERCITY

14204 LKO BSB INTERCITY

14213 BSB-GD INTERCITY

14214 BSB-GD INTERCITY

14223 BUDH PURNIMA EXP

14224 BUDHPURNIMA EXP

14233 SARYU EXPRESS

14234 SARYU EXPRESS

14235 VARANASI-BAREILLY EXP

14236 BERELLY VARANASI EXP

14304 HW-DLI EXP SPL

14331 DLI-KLK EXP SPL

14332 KLK DLI EXP SPL

14521 DELHI-AMBALA EXPRESS

14522 AMBALA-DELHI EXP SPL

14523 MFP-UMB EXPRESS

14673 SHAHEED EXPRESS

14681 NDLS-JUC EXP

14682 JUC-NDLS EXPRESS

14819 JU – SBIB EXP

14820 SBIB – JU EXP

14821 JU – SBIB EXP

14822 SBIB – JU EXP

15009 GKP-MLN-EXP

15010 MLN-GKP-EXP

15053 LJN-CPR-EXP

15054 LJN-CPR-EXP

15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

15070 ASH-GKP INTERCITY EXP

15081 JEA-GTNR EXPRESS

15082 GTNR-JEA EXPRESS

15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL

15084 FBD-CPR EXP SPECIAL

15107 BSBS-LKO EXPRESS

15108 LKO-BSBS EXPRESS

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS

15113 GTNR-CI EXP

15114 CI -GTNR EXP

15119 BSBS DDN EXP

15120 DDN BSBS EXPRESS

15129 GKP-BCY MAIL EXP

15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS

15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS

15269 MFP-SBIB JANSADHARAN EXP

15905 VIVEK EXPRESS

16213 ASK-UBL UR EXP

16214 UBL-ASK UR EXP

16731 PGT-TCN EXPRESS

16732 TCN-PGT EXPRESS

16780 RMM-TPTY EXP

16845 ED-TEN EXPRESS

16846 TEN-ED EXPRESS

17235 SBC-NCJ EXPRESS

17236 NCJ-SBC EXPRES

17237 BTTR-MAS

17238 BTTR-MAS

17347 UBL-CTA UR EXP

17348 CTA-UBL UR EXP

18021 KGP-KUR EXP

18022 KUR-KGP EXP

18632 CPU RNC EXP

19119 ADI – SMNH EXPRESS

19120 SMNH – ADI EXPRESS

20411 DLI-SRE SUF EXP

20412 SRE-DLI SUF EXP

20602 MDU-MAS SF EXPRESS

20923 TEN-GIMB HUMSAFAR EXP

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

22468 GNC-BSB SUF

22603 KGP VM WKLY SF EXP

22622 CAPE-RMM SUPER FAST EXP

22624 MDU MS SUPERFAST EXP

22627 TPJ-TVC SF

22628 TVC-TPJ SF

22629 DADAR TEN SF EXP

22658 NCJ-TBM TRI WKLY SF EXP

22667 NCJ-CBE SUPER FAST EXP

22668 CBE-NCJ SF EXP

22851 SRC MAQ VIVEK SUF EXP

22888 SMVB-HWH HUMSAFAR EXPRESS

22959 JAMNAGAR INTERCITY

22960 JAM – BRC INTERCIT EXP

31411 SDAH -NH LOCAL

31414 NH – SDAH LOCAL

31423 SDAH – NH LOCAL

31432 NH-SDAH LOCAL

31711 NH – RHA LOCAL

31712 RHA-NH LOCAL

36031 HWH-CDAE LOCAL

36032 CDAE-HWH LOCAL

36033 HWH-CDAE LOCAL

36034 CDAE HWH LOCAL

36035 HWH-CDAE LOCAL

36036 CDAE-HWH LOCAL

36037 HWH-CDAE LOCAL

36038 CDAE HWH LOCAL

36071 HWH-GRAE LOCAL

36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

36085 HWH-MSAE LOCAL

36086 MSAE HWH LOCAL

36825 HWH – BWN CHORD LOCAL

37011 HWH-SRP LOCAL

37012 SRP-HWH LOCAL

37343 HWH-TAK LOCAL

37354 TAK-HWH LOCAL

37611 HWH-PDA LOCAL

37614 PDA-HWH LOCAL

37815 HWH- BWN M LOCAL

37834 BWN – HWH LOCAL

37840 BWN – HWH LOCAL

38923 HWH-AMZ LOCAL

38924 AMZ HWH LOCAL

52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER

Steps to check list of cancelled trains:

Visit indianrail.gov.in/mntes and select the date of journey

Next, select Exceptional Trains on the top panel of the screen

Click on Cancelled Trains option

Select Fully or Partially option to see full list of trains with time, routes and other details as per requirement