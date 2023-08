Indian Railways cancels several trains: Full list

New Delhi: Indian Railways cancelled and rescheduled several trains. These trains were cancelled due to maintenance and operational related works.

Full list of trains cancelled:

Train No. 07581 Tirupati – Katpadi Passenger Special till 27th August, 2023

Train No. 07660 Katpadi – Tirupati Passenger Special till 27th August, 2023

Train No.09057 Udhna – Mangaluru Jn Weekly Special till 30th August, 2023

Train No. 09058 Mangaluru Jn – Udhna Weekly Summer Special till 31st August, 2023

Train No. 09183 Mumbai Central – Banaras Weekly Special till 30th August 2023.

Train No. 09184 Banaras – Mumbai Central Weekly till 1st September 2023.

Train No. 09575 Rajkot – Mahbubnagar Special till 28th August 2023.

Train No. 09576 Mahbubnagar – Rajkot Special till 29th August 2023.

Train No. 09417 Ahmedabad – Patna Weekly Special till 28th August 2023.

Train No. 09418 Patna – Ahmedabad Weekly Special till 29th August 2023.

Train No. 09523 Okha – Delhi Sarai Rohilla Weekly Special till 29th August, 2023.

Train No. 09524 Delhi Sarai Rohilla – Okha Weekly Special till 30th August, 2023.

Train No. 09421 Ahmedabad – Darbhanga Special till 28th August, 2023.

Train No. 09422 Darbhanga – Ahmedabad Special till 30th August, 2023.

Train No. 09413 Ahmedabad – Samastipur Special till 29th August, 2023.

Train No. 09414 Samastipur – Ahmedabad Special till 31st August, 2023.

Train No. 09057 Udhna – Mangaluru Special till 30th August, 2023.

Train No. 09058 Mangaluru – Udhna Special till 31st August, 2023.

Train No. 09005 Vapi – Izzatnagar Bi-Weekly till 27th August, 2023.

Train No. 09006 Izzatnagar – Vapi Bi-Weekly Special till 28th August, 2023.

Train No. 09025 Valsad – Danapur Special till 28th August, 2023.

Train No. 09026 Danapur – Valsad Special till 29th August, 2023.

Train No. 09097 Valsad – Jammu Tawi AC Superfast Special till 28th August, 2023.

Train No. 09098 Jammu Tawi – Udhna AC Superfast Special till 29th August, 2023.

Train No. 09344 Patna – Dr. Ambedkar Nagar Weekly Special till 26th August, 2023.

Train No. 09118 Subedarganj – Surat Weekly Special till 26th August, 2023.

Train No. 09321 Indore – Shri Mata Vaishno Devi Katra Weekly Special till 30th August, 2023

Train No. 09322 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Indore Weekly till 1st September, 2023

Train No. 09324 Indore – Pune Weekly Special till 31st August, 2023

Train No. 09323 Pune – Indore Weekly Special till 1st September, 2023

Train No. 09039 Bandra Terminus – Ajmer Weekly till 27th September 2023.

Train No. 09040 Ajmer – Bandra Terminus Weekly Special till 28th September, 2023.

Train No. 09007 Valsad – Bhiwani Weekly Special till 28th September 2023.

Train No. 09008 Bhiwani – Valsad Weekly Special till 29th September 2023.

Train No. 09093 Udhna – Bhagat Ki Kothi Weekly Special till 26th August, 2023.

Train No. 09094 Bhagat Ki Kothi – Udhna Weekly Special till 27th August, 2023.