Asian Games 2023: India’s medal tally and winners list

Hangzhou: A 655-member Indian contingent is competing at the Asian Games 2023 in Hangzhou. The event officially began on September 23 and will conclude on October 8.
India is one of the 7 countries that has participated in all editions of the Asian Games since it’s inception in 1951 along with Indonesia, Japan, Sri Lanka, Philippines, Singapore and Thailand. In the 19 editions so far, India has won over 691 (160 gold, 206 silver and 325 bronze) medals at the Asian Games with a gold medal in every single edition and athletics being the most fruitful sport with 254 medals, including 79 gold.
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(Asian Games Medals Tally)Shooting: 3 Gold, 2 Silver, 4 Bronze Medals
Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal in Women’s 10m air rifle team – Silver
Ramita Jindal in Women’s 10m air rifle- Bronze
Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar in Men’s 10m air rifle team – Gold
Aishwary Pratap Singh Tomar in Men’s 10m air rifle – Bronze
Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala in Men’s 25m Rapid Fire Pistol team – Bronze
Ashi Chouksey, Manini Kaushik and Sift Kaur Samra, Women’s 25m Rifle 3 Positions Team – Silver
Manu Bhaker, Esha Singh, Rhythm Sangwan, Women’s 25m Pistol Team – Gold
Sift Kaur Samra, Women’s 50m Rifle 3 Positions – Gold
Ashi Chouksey, Wome’s 50m Rifle 3 Positions – Bronze
Rowing: 2 Silver, 3 Bronze Medals
Arjun Lal Jat and Arvind Singh in Men’s lightweight double sculls – Silver
Babu Lal Yadav and Lekh Ran in Men’s pair – Bronze
Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, DU Pande in Men’s eight – Silver
Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish in Men’s four – Bronze
Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh in Men’s quadruple – Bronze
Cricket: 1 Gold Medal
Indian cricket team in Women’s T20 cricket – Gold
Sailing: 1 Silver, 1 Bronze Medal
Neha Thakur in Sailing, Women’s Dinghy ILCA4- Silver
Eabad Ali in Sailing, Men’s Windsurfer RS:X- Bronze
Equestrian: 1 Gold Medal
Anush, Hriday, Divyakriti and Sudipti in Team Dressage Equestrian – Gold
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