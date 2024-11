South Central Railway to operate 44 special trains for Sabarimala Pilgrims: Full list

Visakhapatnam: South Central Railway has announced 44 special trains for Sabarimala Pilgrims. These trains will operate between Visakhapatnam and Kollam, and Srikakulam Road and Kollam.

S. No Tr. No From – To Dep Arr Day Date of Journey

1 8539 Visakhapatnam – Kollam 08.20 (Wed) 12.55 (Thu) Wednesday 04.12.2024 to 26.02.2025

2 8540 Kollam – Visakhapatnam 19.35 (Thu) 23.20 (Fri) Thursday 05.12.2024 to 27.02.2025

3 8553 Srikakulam Rd – Kollam 06.00 (Sun) 14.30 (Mon) Sunday 01.12.2024 to 26.01.2025

4 8554 Kollam –Srikakulam Rd 16.30 (Mon) 02.30 (Wed) Monday 02.12.2024 to 27.01.2025

Visakhapatnam – Kollam – Visakhapatnam Specials (Train No. 08539/08540)

Total Services: 26

Stops En Route: Duvvada, Samalkot, Rajahmundry, Eluru, Vijayawada, Tenali, Ongole, Nellore, Gudur, Renigunta, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Erode, Tiruppur, Podanur, Palakkad, Thrissur, Aluva, Ernakulam Town, Kottayam, Changanassery, Tiruvalla, Chengannur, Mavelikara, and Kayankulam.

Srikakulam Road – Kollam – Srikakulam Road Specials (Train No. 08553/08554)

Total Services: 18

Stops En Route: Ponduru, Chipurupalli, Vizianagaram, Kottavalasa, Pendurti, Duvvada, Anakapalle, Samalkot, Rajahmundry, Eluru, Vijayawada, Ongole, Nellore, Gudur, Renigunta, Katpadi, Jolarpettai, Salem, Erode, Tiruppur, Podanur, Palakkad, Thrissur, Aluva, Ernakulam Town, Ettumanoor, Kottayam, Changanassery, Tiruvalla, Chengannur, Mavelikara, and Kayankulam.

Both sets of trains will include coaches of the following classes:

2AC

3AC

Sleeper Class

General Second Class