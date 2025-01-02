Full list of school holidays in 2025

New Delhi: Schools will remain closed for various public holidays, summer and winter break in 2025. The summer vacation will be scheduled from mid-May to July, while winter breaks are expected to begin from the last week of December.
Here is a list of public holidays for the 2025 calendar year.
School Holiday List 2025:
January
January 6 – Guru Govind Singh Jayanti
January 14- Pongal, Makar Sankranti, Hazarat Ali’s Birthday
January 17- Guru Gobind Singh’s Birthday
January 26- Republic Day
February
February 2- Basant Panchami
February 19- Shivaji Jayanti
February 24- Guru Ravi Das’s Birthday
February 26- Maha Shivratri
March
March 13- Holika Dahana
March 14- Holi
March 28- Jamat Ul-Vida
March 30- Chaitra Sukhladi, Ugadi, Gudi Padwa
March 31- Ramzan Id/Eid-ul-Fitr
April
April 6- Rama Navami
April 10- Mahavir Jayanti
April 18- Good Friday
May
May 12- Buddha Purnima
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June
June 7- Bakrid/ Eid ul-Adha
July
July 6- Muharram, Ashura
August
August 9- Raksha Bandhan
August 15- Independence Day
August 16- Janmashtami
August 27- Ganesh Chaturthi, Vinayaka Chaturthi
September
September 5- Onam, Id-e-Milad
September 29- Maha Saptami
September 30- Maha Ashtami
October
October 1- Maha Navami
October 2- Mahatma Gandhi Jayanti, Dussehra
October 7- Maharishi Valmiki Jayanti
October 10- Karaka Chaturthi
October 20- Naraka Chaturdasi, Diwali
October 22- Govardhan Puja
October 23- Bhai Duj
November
November 5- Guru Nanak Jayanti
November 24- Guru Tegh Bahadur’s Martyrdom Day
December
December 25- Christmas
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