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Full list of school holidays in 2025

Jan 2, 2025, 07:24 pm IST

New Delhi:  Schools will remain closed for various public holidays, summer and winter break in 2025. The summer vacation will be scheduled from mid-May to July, while winter breaks are expected to begin from the last week of December.

Here is a list of public holidays for the 2025 calendar year.

School Holiday List 2025:

January

January 6 – Guru Govind Singh Jayanti

January 14- Pongal, Makar Sankranti, Hazarat Ali’s Birthday

January 17- Guru Gobind Singh’s Birthday

January 26- Republic Day

February

February 2-  Basant Panchami

February 19- Shivaji Jayanti

February 24- Guru Ravi Das’s Birthday

February 26- Maha Shivratri

March

March 13- Holika Dahana

March 14- Holi

March 28- Jamat Ul-Vida

March 30- Chaitra Sukhladi, Ugadi, Gudi Padwa

March 31- Ramzan Id/Eid-ul-Fitr

April

April 6- Rama Navami

April 10- Mahavir Jayanti

April 18- Good Friday

May

May 12- Buddha Purnima

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June

June 7- Bakrid/ Eid ul-Adha

July

July 6- Muharram, Ashura

August

August 9- Raksha Bandhan

August 15- Independence Day

August 16- Janmashtami

August 27- Ganesh Chaturthi, Vinayaka Chaturthi

September

September 5- Onam, Id-e-Milad

September 29- Maha Saptami

September 30- Maha Ashtami

October

October 1- Maha Navami

October 2- Mahatma Gandhi Jayanti, Dussehra

October 7- Maharishi Valmiki Jayanti

October 10- Karaka Chaturthi

October 20- Naraka Chaturdasi, Diwali

October 22- Govardhan Puja

October 23- Bhai Duj

November

November 5- Guru Nanak Jayanti

November 24- Guru Tegh Bahadur’s Martyrdom Day

December

December 25- Christmas

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Jan 2, 2025, 07:24 pm IST

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