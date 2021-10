Emirates Airlines announces special fares

Dubai: The national air carrier of Dubai, Emirates Airlines announced special airfares to select destinations in Europe and North America.

Passengers can book their flight tickets at special discounted rates from October 31, until November 7, 2021, for travel until June 15, 2022.

Ticket Rates:

City, Economy Class , Business Class

1.Istanbul Dh 1,945 Dh 9,995

2.Zurich Dh 2,105 Dh 10,995

3.London Dh 2,255 Dh 11,335

4.Manchester Dh 2,295 Dh 12,235

5.Paris Dh 2,185 Dh 11,995

6.Dublin Dh 2,285 Dh 11,555

7.Munich Dh 2,185 Dh 10,985

8.New York Dh 3,205 Dh 14,655

9.Los Angeles Dh 3,285 Dh 18,995

10.Boston Dh 3,005 Dh 16,755

11.Miami Dh 3,245 Dh 18,555

12.Toronto Dh 3,775 Dh 15,495