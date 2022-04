Indian Railways cancels 129 trains: Here is the full list

New Delhi: The Indian Railways has cancelled 129 passenger trains, changed origin station of 13 and short terminated 15 on Wednesday, April 20. The trains were cancelled due to maintenance and operational reasons. Among those cancelled are trains that operate between Uttar Pradesh, Maharashtra, Delhi, West Bengal, Jharkhand, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh and Chhattisgarh.

The national transporter have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website. It urged passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

Here is the full list of cancelled trains:

00109 SGLA-MFP PEXP SPL

SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP

PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD)

00157 SAV-ANDI KISAN SPL

SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN)

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC)

04871 MEC – MTD PSPC SPL

MERTA CITY (MEC) – MERTA ROAD JN (MTD)

04872 MTD – MEC PSPC SPL

MERTA ROAD JN (MTD) – MERTA CITY (MEC)

05133 ARJ-JNU SPL

AUNRIHAR JN (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU)

05134 JNU-ARJ SPL

JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN (ARJ)

05143 ARJ- JNU SPL

AUNRIHAR JN (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU)

05144 JNU-ARJ SPL

JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN (ARJ)

05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPL

DARBHANGA JN (DBG) – PATLIPUTRA (PPTA)

05266 PPTA-DBG MEMU PASS. SPL

PATLIPUTRA (PPTA) – DARBHANGA JN (DBG)

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

06018 ERS-SRR MEMU EXP SPL

ERNAKULAM JN (ERS) – SHORANUR JN (SRR)

06831 SA-KRR DEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) – KARUR (KRR)

06838 KRR-SA DEMU EXP SPL

KARUR (KRR) – SALEM JN (SA)

07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL

HUBLI JN (UBL) – BIJAPUR (BJP)

07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL

BIJAPUR (BJP) – HUBLI JN (UBL)

07331 SUR-UBL PASSENGER

SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL)

07332 UBL-SUR PASSENGER

HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR)

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07796 MOB-SC DEMU

MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC)

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08437 BHC-CTC SPECIAL

BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CTC-BHC MEMU

CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08705 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08706 DGG BSP MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN (BSP)

08709 R DGG MEMU SPL

RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DGG R MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN (BSP)

08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SDL BSP MEMU

SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP)

08740 BSP-SDL MEMU

BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08754 ITR- RTK MEMU SPL

ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK)

08755 RTK-NGP MEMU SPL

RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP)

08756 NGP-RTK MEMU SPL

NAGPUR (NGP) – RAMTEK (RTK)

09440 MVI – WKR SPECIAL

MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON – RATNAGIRI

MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JBP-ABKP EXP

JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 ABKP-JBP EXP

AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

12768 SRC-NED EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) – NANDED (NED)

15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS

NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS

ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

16053 MAS-TPTY EXP

CHENNAI CENTRAL (MAS) – TIRUPATI (TPTY)

16054 TPTY-MAS EXP

TIRUPATI (TPTY) – CHENNAI CENTRAL (MAS)

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL JN (BPL) – BILASPUR JN (BSP)

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN (BSP) – BHOPAL JN (BPL)

18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA-BSP EXP

REWA (REWA) – BILASPUR JN (BSP)

18413 PRDP-PURI SPECIAL

PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)

18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)

19575 OKHA – NDT EXPRESS

OKHA (OKHA) – NATHDWARA (NDT)

20948 EKNR – ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 ADI – EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR

RANI KAMALAPATI (RKMP) – SANTRAGACHI JN (SRC)

31311 SDAH – KLYM LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)

31312 KLYM-SDAH LOCAL

KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31443 SDAH – NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31450 NH – SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31513 SDAH-STB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SHANTIPUR (STB)

31514 STB – SDAH LOCAL

SHANTIPUR (STB) – SEALDAH (SDAH)

31612 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31613 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31617 SDAH-RHA LOCAL

SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RHA – SDAH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NH – RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

31815 SDAH-KNJ LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KRISHNGR CTY JN (KNJ)

31912 GEDE – SDAH LOCAL

GEDE (GEDE) – SEALDAH (SDAH)

32211 SDAH-DKAE LOCAL

SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)

32212 DKAE-SDAH LOCAL

DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH)

34111 KBGB – SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)

34112 SDAH-KBGB LOCAL

SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)

34352 SPR – CG LOCAL

SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG)

34412 SDAH- SPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR)

34511 CG – SDAH LOCAL

CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

34711 LKPR – SDAH LOCAL

LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34714 SDAH-LKPR LOCAL

SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37213 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37214 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HWH – HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37309 HWH TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37312 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37316 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HWH – TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37335 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37354 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HWH-PDA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PDA-HWH LOCAL

PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HWH-MYM LOCAL

HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MYM-HWH LOCAL

MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BDC-MYM LOCAL

BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MYM-BDC LOCAL

MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37782 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BDC-BWN LOCAL

BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BWN-BDC LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52965 DADN KKD PASSENGER

DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD)

52966 KKD DADN PASSENGER

KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)