Indian Railways cancels 142 trains: Here is the full list

New Delhi: The Indian Railways has cancelled 142 trains, changed origin station of 14 and short terminated 18 today on Saturday, April 23. The national transporter did not mention any reason for this. Those cancelled includes trains that were scheduled to travel to/from Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, West Bengal, Karnataka and Andhra Pradesh.

The national transporter has put up a list of fully and partially cancelled trains on its website. It urged passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

Here is the full list of trains cancelled:

00105 RAVER (RV) – BHIMSEN (BZM)

00107 DEVLALI (DVL) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00123 SANGOLA (SGLA) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)

00157 SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN)

03592 ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC)

03641 DILDARNAGAR JN (DLN) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN.

03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03643 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03644 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03645 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03646 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03647 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03648 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

04194 SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

05133 AUNRIHAR JN (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU)

05134 JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN (ARJ)

05143 AUNRIHAR JN (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU)

05144 JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN (ARJ)

05265 DARBHANGA JN (DBG) – PATLIPUTRA (PPTA)

05266 PATLIPUTRA (PPTA) – DARBHANGA JN (DBG)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05525 SAMASTIPUR JN (SPJ) – RAXAUL JN (RXL)

06448 ERNAKULAM JN (ERS) – GURUVAYUR (GUV)

06831 SALEM JN (SA) – KARUR (KRR)

06838 KARUR (KRR) – SALEM JN (SA)

07329 HUBLI JN (UBL) – BIJAPUR (BJP)

07330 BIJAPUR (BJP) – HUBLI JN (UBL)

07331 SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL)

07332 HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR)

07335 BELGAUM (BGM) – SHEDBAL (SED)

07336 SHEDBAL (SED) – BELGAUM (BGM)

07367 ARSIKERE JN (ASK) – HUBLI JN (UBL)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07796 MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC)

08437 BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08705 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN (BSP)

08738 BILASPUR JN (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP)

08740 BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08754 ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP)

08756 NAGPUR (NGP) – RAMTEK (RTK)

09440 MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

16325 NILAMBUR ROAD (NIL) – KOTTAYAM (KTYM)

16326 KOTTAYAM (KTYM) – NILAMBUR ROAD (NIL)

17317 HUBLI JN (UBL) – DADAR (DR)

17325 BELGAUM (BGM) – MYSORE JN (MYS)

17326 MYSORE JN (MYS) – BELGAUM (BGM)

18235 BHOPAL JN (BPL) – BILASPUR JN (BSP)

18236 BILASPUR JN (BSP) – BHOPAL JN (BPL)

18247 BILASPUR JN (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN (BSP)

18413 PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)

18414 PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

31311 SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)

31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31443 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31450 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

32211 SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)

32212 DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH)

34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)

34112 SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)

34352 SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR)

34511 CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34714 SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

34716 SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

34727 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34729 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34915 NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

34916 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA)

34917 NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

34918 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – NAMKHANA (NMKA)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

37045 HOWRAH JN (HWH) – SEORAPHULI (SHE)

37046 SEORAPHULI (SHE) – HOWRAH JN (HWH)

37049 HOWRAH JN (HWH) – SEORAPHULI (SHE)

37050 SEORAPHULI (SHE) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37213 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37214 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37309 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37312 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37316 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37354 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD)

52966 KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)