Indian Railways cancels 148 trains: Full list

New Delhi: Indian Railways has cancelled 148, changed origin station of 18 and short terminated 19 trains on Wednesday, April 27. The national transporter did not updated any reasons regarding the cancellation of the trains.

Those cancelled includes Janshatabdhi, Kisan Express, Samta Express, Tourist Express and hamsafar Express. These trains were scheduled to travel to/from Delhi, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Karnataka and Visakhapatnam.

The national transporter has put up a list of fully and partially cancelled trains on its website. It has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

Full list:

00106 BHIMSEN (BZM) – BHUSAVAL JN (BSL)

00109 SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00111 PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD)

00157 SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00971 DAHANU ROAD (DRD) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00979 AMALSAD (AML) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

03591 BOKARO STL CITY (BKSC) – ASANSOL JN (ASN)

03592 ASANSOL JN (ASN) – BOKARO STL CITY (BKSC)

03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN)

04449 NEW DELHI (NDLS) – KURUKSHETRA JN (KKDE)

04452 KURUKSHETRA JN (KKDE) – DELHI (DLI)

05265 DARBHANGA JN (DBG) – PATLIPUTRA (PPTA)

05266 PATLIPUTRA (PPTA) – DARBHANGA JN (DBG)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

07329 HUBLI JN (UBL) – BIJAPUR (BJP)

07330 BIJAPUR (BJP) – HUBLI JN (UBL)

07331 SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL)

07332 HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR)

07335 BELGAUM (BGM) – SHEDBAL (SED)

07336 SHEDBAL (SED) – BELGAUM (BGM)

07507 RADHIKAPUR (RDP) – SILIGURI JN (SGUJ)

07508 SILIGURI JN (SGUJ) – RADHIKAPUR (RDP)

07519 MALDA COURT (MLFC) – SILIGURI JN (SGUJ)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) – MALDA COURT (MLFC)

07549 KATIHAR JN (KIR) – TELTA (TETA)

07550 TELTA (TETA) – KATIHAR JN (KIR)

07670 DHONE (DHNE) – GUNTAKAL JN (GTL)

07682 AGARTALA (AGTL) – SABROOM (SBRM)

07689 SABROOM (SBRM) – AGARTALA (AGTL)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07796 MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08210 BILASPUR JN (BSP) – GEVRA ROAD (GAD)

08437 BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08705 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN (BSP)

08738 BILASPUR JN (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN (BSP)

08740 BILASPUR JN (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08754 ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP)

08756 NAGPUR (NGP) – RAMTEK (RTK)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09440 MORBI (MVI) – WANKANER JN (WKR)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

12459 NEW DELHI (NDLS) – AMRITSAR JN (ASR)

12460 AMRITSAR JN (ASR) – NEW DELHI (NDLS)

12768 SANTRAGACHI JN (SRC) – NANDED (NED)

12771 SECUNDERABAD JN (SC) – RAIPUR JN (R)

12807 VISAKHAPATNAM (VSKP) – HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM)

12879 LOKMANYATILAK (LTT) – BHUBANESWAR (BBS)

15709 MALDA TOWN (MLDT) – NEW JALPAIGURI (NJP)

15710 NEW JALPAIGURI (NJP) – MALDA TOWN (MLDT)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

15902 TINSUKIA JN (TSK) – LUMDING JN (LMG)

16053 CHENNAI CENTRAL (MAS) – TIRUPATI (TPTY)

16054 TIRUPATI (TPTY) – CHENNAI CENTRAL (MAS)

17317 HUBLI JN (UBL) – DADAR (DR)

17318 DADAR (DR) – HUBLI JN (UBL)

17325 BELGAUM (BGM) – MYSORE JN (MYS)

17326 MYSORE JN (MYS) – BELGAUM (BGM)

18235 BHOPAL JN (BPL) – BILASPUR JN (BSP)

18236 BILASPUR JN (BSP) – BHOPAL JN (BPL)

18237 KORBA (KRBA) – AMRITSAR JN (ASR)

18238 AMRITSAR JN (ASR) – BILASPUR JN (BSP)

18247 BILASPUR JN (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN (BSP)

18413 PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)

18414 PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)

19575 OKHA (OKHA) – NATHDWARA (NDT)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22169 RANI KAMALAPATI (RKMP) – SANTRAGACHI JN (SRC)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31311 SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)

31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31443 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31450 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

32211 SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)

32212 DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH)

34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)

34112 SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)

34352 SONARPUR JN (SPR) – CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN (SPR)

34511 CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34714 SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

37049 HOWRAH JN (HWH) – SEORAPHULI (SHE)

37050 SEORAPHULI (SHE) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37213 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37214 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37309 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37312 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37316 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37354 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD)

52966 KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)