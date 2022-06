Indian Railways cancels 181 trains: Full list

New Delhi: The Indian Railways has decided to cancel 181 trains scheduled to operate today. . It has also decided to change origin station of 25 trains and short terminate 24 trains. The decision was taken due to due to maintenance and operational reasons.

The national transporter have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website. It urged all passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

Here is the full list of cancelled trains:

00101 SANGOLA (SGLA) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00103 BHUSAVAL JN (BSL) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00107 DEVLALI (DVL) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00108 MUZAFFARPUR JN (MFP) – MANMAD JN (MMR)

00112 DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE)

00123 SANGOLA (SGLA) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)

00124 SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) – DAUND JN (DD)

00159 RAVER (RV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

00804 KOLLAM JN (QLN) – SANKRALL (SEL)

01051 LOKMANYATILAK (LTT) – MAU JN (MAU)

01535 PUNE JN (PUNE) – PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) – PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) – PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) – LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE)

01665 RANI KAMALAPATI (RKMP) – AGARTALA (AGTL)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03316 SAMASTIPUR JN (SPJ) – KATIHAR JN (KIR)

03341 BARKA KANA (BRKA) – DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) – BARKA KANA (BRKA)

03359 BARKA KANA (BRKA) – VARANASI (BSB)

03360 VARANASI (BSB) – BARKA KANA (BRKA)

03379 BARAUNI JN (BJU) – PATNA JN (PNBE)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03641 DILDARNAGAR JN (DLN) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03643 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03644 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03645 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03646 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03647 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03648 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

04379 ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) – ROZA JN (ROZA)

04871 MERTA CITY (MEC) – MERTA ROAD JN (MTD)

04872 MERTA ROAD JN (MTD) – MERTA CITY (MEC)

05095 NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP)

05096 GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)

05221 SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05239 PURNIA JN (PRNA) – SAHARSA JN (SHC)

05240 SAHARSA JN (SHC) – PURNIA JN (PRNA)

05331 KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB)

05332 MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05371 GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK)

05372 BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD)

05373 GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK)

05374 BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD)

05449 NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP)

05450 GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)

05497 NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP)

05498 GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE)

05504 MAIRABARI (MBO) – GUWAHATI (GHY)

07331 SOLAPUR JN (SUR) – HUBLI JN (UBL)

07332 HUBLI JN (UBL) – SOLAPUR JN (SUR)

07491 JALNA (J) – NAGARSOL (NSL)

07492 NAGARSOL (NSL) – JALNA (J)

07530 SILGHAT TOWN (SHTT) – GUWAHATI (GHY)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07796 MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08705 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN. (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08738 BILASPUR JN. (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN. (BSP)

08740 BILASPUR JN. (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08741 DURG (DURG) – GONDIA JN (G)

08742 GONDIA JN (G) – DURG (DURG)

08743 GONDIA JN (G) – ITWARI (ITR)

08744 ITWARI (ITR) – GONDIA JN (G)

08754 ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09416 GANDHIDHAM BG (GIMB) – BANDRA TERMINUS (BDTS)

09483 MAHESANA JN (MSH) – NARAYANPUR TATWARA (PTN)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

11753 ITWARI (ITR) – REWA (REWA)

12409 RAIGARH (RIG) – HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)

12757 SECUNDERABAD JN (SC) – SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

12758 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) – SECUNDERABAD JN (SC)

12772 RAIPUR JN (R) – SECUNDERABAD JN (SC)

12855 BILASPUR JN. (BSP) – ITWARI (ITR)

12856 ITWARI (ITR) – BILASPUR JN. (BSP)

12880 BHUBANESWAR (BBS) – LOKMANYATILAK (LTT)

14017 RAXAUL JN (RXL) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

14038 NEW DELHI (NDLS) – SILCHAR (SCL)

14235 VARANASI (BSB) – BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) – VARANASI (BSB)

14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY(NR) (BE)

14308 BAREILLY(NR) (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14619 AGARTALA (AGTL) – FIROZPUR CANT (FZR)

15231 BARAUNI JN (BJU) – GONDIA JN (G)

15611 GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL)

15615 GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

17003 KAZIPET JN (KZJ) – SIRPUR TOWN (SRUR)

17004 BALHARSHAH (BPQ) – KAZIPET JN (KZJ)

18109 TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) – TATANAGAR JN (TATA)

18235 BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL)

18239 GEVRA ROAD (GAD) – ITWARI (ITR)

18240 ITWARI (ITR) – BILASPUR JN. (BSP)

18247 BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP)

19305 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KAMAKHYA (KYQ)

19576 NATHDWARA (NDT) – OKHA (OKHA)

20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) – BILASPUR JN. (BSP)

20845 BILASPUR JN. (BSP) – BIKANER JN (BKN)

22170 SANTRAGACHI JN (SRC) – RANI KAMALAPATI (RKMP)

22453 LUCKNOW (LJN) – MEERUT CITY (MTC)

22454 MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOW (LJN)

22865 LOKMANYATILAK (LTT) – PURI (PURI)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

34352 SONARPUR JN. (SPR) – CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN. (SPR)

34511 CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD)

52966 KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)