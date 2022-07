Indian Railways cancels 192 trains: Full list

New Delhi: The national transport in India, the Indian Railways has cancelled 192 trains, changed origin station of 20 and short terminated 18 trains scheduled to operate today. The trains were cancelled due to maintenance and operational reasons. Indian Railways also cancelled 116 trains scheduled to operate tomorrow, July 11.

Railways have put up a list of cancelled trains on its website. The cancelled trains include those operating between Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan. Indian railways urged passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app .

Full list of cancelled trains on July 10:

01539 PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE)

02576 GORAKHPUR (GKP) – HYDERABAD (HYB)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03360 VARANASI (BSB) – BARKA KANA (BRKA)

04129 FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB)

04130 KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP)

04143 KHAJURAHO (KURJ) – KANPUR CENTRAL (CNB)

04144 KANPUR CENTRAL (CNB) – KHAJURAHO (KURJ)

04181 SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB)

04182 KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG)

04194 SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

05350 FARRUKHABAD (FBD) – KASGANJ (KSJ)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

07519 MALDA COURT (MLFC) – SILIGURI JN (SGUJ)

07594 KACHEGUDA (KCG) – NIZAMABAD (NZB)

07595 NIZAMABAD (NZB) – KACHEGUDA (KCG)

07793 KACHEGUDA (KCG) – PEDDAPALLI (PDPL)

07794 PEDDAPALLI (PDPL) – KACHEGUDA (KCG)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08263 TITLAGARH (TIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08264 BILASPUR JN. (BSP) – TITLAGARH (TIG)

08527 RAIPUR JN (R) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

08528 VISAKHAPATNAM (VSKP) – RAIPUR JN (R)

08709 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08738 BILASPUR JN. (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN. (BSP)

08740 BILASPUR JN. (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09483 MAHESANA JN (MSH) – NARAYANPUR TATWARA (PTN)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

12419 LUCKNOW (LKO) – NEW DELHI (NDLS)

12420 NEW DELHI (NDLS) – LUCKNOW (LKO)

12757 SECUNDERABAD JN (SC) – SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

12758 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) – SECUNDERABAD JN (SC)

12811 LOKMANYATILAK (LTT) – HATIA (HTE)

12824 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) – DURG (DURG)

12929 VALSAD (BL) – VADODARA JN (BRC)

12930 VADODARA JN (BRC) – VALSAD (BL)

13129 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – PETRAPOL (PTPL)

13130 PETRAPOL (PTPL) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

13132 NEW JALPAIGURI (NJP) – HALDIBARI (HDB)

14109 CHITRAKOT (CKTD) – KANPUR CENTRAL (CNB)

14110 KANPUR CENTRAL (CNB) – CHITRAKOT (CKTD)

15231 BARAUNI JN (BJU) – GONDIA JN (G)

15232 GONDIA JN (G) – BARAUNI JN (BJU)

15612 SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY)

15615 GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY)

15642 NEW TINSUKIA (NTSK) – SILCHAR (SCL)

17003 KAZIPET JN (KZJ) – SIRPUR TOWN (SRUR)

17004 BALHARSHAH (BPQ) – KAZIPET JN (KZJ)

17011 HYDERABAD (HYB) – SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)

17012 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) – SECUNDERABAD JN (SC)

17267 KAKINADA PORT (COA) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) – KAKINADA PORT (COA)

17482 TIRUPATI (TPTY) – BILASPUR JN. (BSP)

18107 ROURKELA (ROU) – JAGDALPUR (JDB)

18108 JAGDALPUR (JDB) – ROURKELA (ROU)

18202 NAUTANWA (NTV) – DURG (DURG)

18203 DURG (DURG) – KANPUR CENTRAL (CNB)

18235 BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP)

18257 BILASPUR JN. (BSP) – CHIRMIRI (CHRM)

18258 CHIRMIRI (CHRM) – BILASPUR JN. (BSP)

18301 SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA)

18302 RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP)

19035 VADODARA JN (BRC) – AHMEDABAD JN (ADI)

19036 AHMEDABAD JN (ADI) – VADODARA JN (BRC)

19119 AHMEDABAD JN (ADI) – SOMNATH (SMNH)

19120 SOMNATH (SMNH) – AHMEDABAD JN (ADI)

19306 KAMAKHYA (KYQ) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

19426 NANDURBAR (NDB) – MUMBAI CENTRAL (MMCT)

20471 BIKANER JN (BKN) – PURI (PURI)

20846 BIKANER JN (BKN) – BILASPUR JN. (BSP)

20972 SHALIMAR (SHM) – UDAIPUR CITY (UDZ)

22122 LUCKNOW (LKO) – LOKMANYATILAK (LTT)

22847 VISAKHAPATNAM (VSKP) – LOKMANYATILAK (LTT)

22910 PURI (PURI) – VALSAD (BL)

22929 DAHANU ROAD (DRD) – VADODARA JN (BRC)

22930 VADODARA JN (BRC) – DAHANU ROAD (DRD)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

34352 SONARPUR JN. (SPR) – CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN. (SPR)

34511 CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37312 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37335 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37741 BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

47105 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47109 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47110 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47111 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47112 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47114 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47116 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47118 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47119 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47120 HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI)

47129 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47132 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47133 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47135 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47136 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47137 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47138 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47139 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47140 LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB)

47150 SECUNDERABAD JN (SC) – LINGAMPALLI (LPI)

47153 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47156 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47157 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47158 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47161 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47164 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47165 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47166 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47170 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47176 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47177 RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT) – KCG FALAKNUMA (FM)

47179 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47181 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47182 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47185 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47186 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47187 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47189 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47190 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47191 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47192 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47195 LINGAMPALLI (LPI) – SECUNDERABAD JN (SC)

47201 KCG FALAKNUMA (FM) – HYDERABAD (HYB)

47203 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47210 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47212 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47214 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47216 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)

47217 LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM)

47218 KCG FALAKNUMA (FM) – RAMACHANDRAPURAM TS (RCPT)

47220 KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI)