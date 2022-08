Indian Railways cancels 140 trains: Full list

New Delhi: The Indian railways cancelled 140 trains scheduled to operate today, August 4. The national transporter also changed origin station of 21 trains and short terminated 19 trains. These trains were cancelled due to maintenance work, law and order situation, bad weather conditions and operational issues. Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, New Delhi, Jammu and Kashmir, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand and Bihar.

Indian Railways also informed that it will cancel over 120 trains tomorrow on August 5.

Indian Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website. The national transporter urged passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app.

Full list of cancelled trains:

01605 PATHANKOT – JAWLMUKHI ROAD

01606 JAWLMUKHI ROAD – PATHANKOT

01607 PATHANKOT – BAIJNATHPAPROLA

01608 BAIJNATHPAPROLA – PATHANKOT

01609 PATHANKOT – BAIJNATHPAPROLA

01610 BAIJNATHPAPROLA – PATHANKOT

03341 BARKA KANA – DEHRI ON SONE

03342 DEHRI ON SONE – BARKA KANA

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

0106 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03271 ISLAMPUR (IPR) – PATNA JN (PNBE)

03311 BARWADIH JN (BRWD) – DEHRI ON SONE (DOS)

03312 DEHRI ON SONE (DOS) – BARWADIH JN (BRWD)

03341 BARKA KANA (BRKA) – DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) – BARKA KANA (BRKA)

03371 KODERMA (KQR) – BARKA KANA (BRKA)

03372 BARKA KANA (BRKA) – KODERMA (KQR)

03502 BAIDYANATHDHAM (BDME) – JASIDIH JN. (JSME)

03549 JASIDIH JN. (JSME) – BAIDYANATHDHAM (BDME)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03607 KODERMA (KQR) – BARKA KANA (BRKA)

03608 BARKA KANA (BRKA) – KODERMA (KQR)

03631 NATESAR (NES) – FATUHA (FUT)

03632 FATUHA (FUT) – NATESAR (NES)

03657 JASIDIH JN. (JSME) – BAIDYANATHDHAM (BDME)

03658 BAIDYANATHDHAM (BDME) – JASIDIH JN. (JSME)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

06407 ERODE JN (ED) – METUR DAM (MTDM)

06408 METUR DAM (MTDM) – ERODE JN (ED)

06845 JOLARPETTAI (JTJ) – ERODE JN (ED)

06846 ERODE JN (ED) – JOLARPETTAI (JTJ)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

07520 SILIGURI JN (SGUJ) – MALDA COURT (MLFC)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09175 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – OMKARESHWAR RD (OM)

09176 OMKARESHWAR RD (OM) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

09396 GODHRA JN (GDA) – ANAND JN (ANND)

09483 MAHESANA JN (MSH) – NARAYANPUR TATWARA (PTN)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11139 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – GADAG JN (GDG)

11421 PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR)

11422 SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE)

12116 SOLAPUR JN (SUR) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12169 PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR)

12170 SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE)

12755 KAKINADA PORT (COA) – BHAVNAGAR TRMUS (BVC)

14213 VARANASI (BSB) – GONDA JN (GD)

14214 GONDA JN (GD) – VARANASI (BSB)

14235 VARANASI (BSB) – BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) – VARANASI (BSB)

14806 BARMER (BME) – YASVANTPUR JN (YPR)

15053 CHHAPRA (CPR) – LUCKNOW (LJN)

15054 LUCKNOW (LJN) – CHHAPRA (CPR)

15083 CHHAPRA (CPR) – FARRUKHABAD (FBD)

15084 FARRUKHABAD (FBD) – CHHAPRA (CPR)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

16229 MYSORE JN (MYS) – VARANASI (BSB)

17032 HYDERABAD (HYB) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

17222 LOKMANYATILAK (LTT) – KAKINADA PORT (COA)

18125 ROURKELA (ROU) – PURI (PURI)

18126 PURI (PURI) – ROURKELA (ROU)

19576 NATHDWARA (NDT) – OKHA (OKHA)

20844 BHAGAT KI KOTHI (BGKT) – BILASPUR JN. (BSP)

22159 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)

22881 PUNE JN (PUNE) – BHUBANESWAR (BBS)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37741 BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE)

37746 KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52544 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

82653 YASVANTPUR JN (YPR) – JAIPUR (JP)

03355 KIUL JN (KIUL) – GAYA JN (GAYA)

03356 GAYA JN (GAYA) – KIUL JN (KIUL)

06559 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION)