Indian Railways cancels 112 trains today: Full list

New Delhi: The Indian Railways has cancelled 112 trains scheduled to operate today, August 16. It also changed origin station of 15 trains and short terminated 14 trains. These trains were cancelled due to maintenance and operational reasons. Among the cancelled trains are those operating between New Delhi, Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal, Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan.

The national transporter informed that 103 trains will remain cancelled on Wednesday, August 17. It urged all passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

Full list of cancelled trains:

01127 LOKMANYATILAK (LTT) – BALHARSHAH (BPQ)

01315 WARDHA JN (WR) – BALHARSHAH (BPQ)

01316 BALHARSHAH (BPQ) – WARDHA JN (WR)

01372 WARDHA JN (WR) – AMRAVATI (AMI)

01373 WARDHA JN (WR) – NAGPUR (NGP)

01374 NAGPUR (NGP) – WARDHA JN (WR)

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

03311 BARWADIH JN (BRWD) – DEHRI ON SONE (DOS)

03312 DEHRI ON SONE (DOS) – BARWADIH JN (BRWD)

03341 BARKA KANA (BRKA) – DEHRI ON SONE (DOS)

03342 DEHRI ON SONE (DOS) – BARKA KANA (BRKA)

03343 NSC BOSE J GOMO (GMO) – CHOPAN (CPU)

03344 CHOPAN (CPU) – NSC BOSE J GOMO (GMO)

03359 BARKA KANA (BRKA) – VARANASI (BSB)

03360 VARANASI (BSB) – BARKA KANA (BRKA)

03361 NSC BOSE J GOMO (GMO) – BARWADIH JN (BRWD)

03362 BARWADIH JN (BRWD) – NSC BOSE J GOMO (GMO)

03371 KODERMA (KQR) – BARKA KANA (BRKA)

03372 BARKA KANA (BRKA) – KODERMA (KQR)

03555 ASANSOL MAIN (ASN) – BARKA KANA (BRKA)

03556 BARKA KANA (BRKA) – ASANSOL MAIN (ASN)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03607 KODERMA (KQR) – BARKA KANA (BRKA)

03608 BARKA KANA (BRKA) – KODERMA (KQR)

04350 DELHI JN. (DLI) – MORADABAD (MB)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

07693 GUNTAKAL JN (GTL) – HINDUPUR (HUP)

07694 HINDUPUR (HUP) – GUNTAKAL JN (GTL)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08429 BHUBANESWAR (BBS) – NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) – BHUBANESWAR (BBS)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09484 NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

11039 KOLHAPUR (KOP) – GONDIA JN (G)

11040 GONDIA JN (G) – KOLHAPUR (KOP)

11119 IGATPURI (IGP) – BHUSAVAL JN (BSL)

11403 NAGPUR (NGP) – KOLHAPUR (KOP)

11421 PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR)

11422 SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE)

12119 AMRAVATI (AMI) – AJNI (AJNI)

12120 AJNI (AJNI) – AMRAVATI (AMI)

12169 PUNE JN (PUNE) – SOLAPUR JN (SUR)

12170 SOLAPUR JN (SUR) – PUNE JN (PUNE)

13347 BARKA KANA (BRKA) – PATNA JN (PNBE)

13348 PATNA JN (PNBE) – BARKA KANA (BRKA)

14315 BAREILLY(NR) (BE) – NEW DELHI (NDLS)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

18029 LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM)

18030 SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT)

20824 AJMER (AII) – PURI (PURI)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) – SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37746 KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)

37782 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

37783 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37785 BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN)

37786 BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC)

52544 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS