Indian Railways cancels 127 trains today: Full list

New Delhi: The Indian Railways cancelled 127 trains scheduled to operate today. It also changed departure stations of 21 trains and short terminated 19. These trains were cancelled due to maintenance and operational reasons.

The national transporter informed that , few trains have been diverted via Maksi – Sant Hirdaramnagar – Bina due to water logging on track between Madhya Pradesh’s Biyavra Rajgarh-Pachor Road section. The Northern Railway have also diverted, cancelled and rescheduled trains operating in Punjab, Chandigarh, Jammu, West Bengal, Maharashtra, Bihar, and Uttar Pradesh due to technical and development work in the Ambala-Ludhiana section.

The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app.

Full list of cancelled trains:

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05513 SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG)

05514 JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05525 SAMASTIPUR JN (SPJ) – RAXAUL JN (RXL)

05526 RAXAUL JN (RXL) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05535 SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG)

05536 JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05589 SAMASTIPUR JN (SPJ) – DARBHANGA JN (DBG)

05590 DARBHANGA JN (DBG) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05593 SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG)

05594 JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

05595 SAMASTIPUR JN (SPJ) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

05596 MUZAFFARPUR JN (MFP) – SAMASTIPUR JN (SPJ)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08429 BHUBANESWAR (BBS) – NUAGAON ROAD (NXNR)

08430 NUAGAON ROAD (NXNR) – BHUBANESWAR (BBS)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09175 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – OMKARESHWAR RD (OM)

09176 OMKARESHWAR RD (OM) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

09483 MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN)

09484 PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

09499 RATLAM JN (RTM) – CHITTAURGARH JN. (COR)

09500 CHITTAURGARH JN. (COR) – RATLAM JN (RTM)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

12129 PUNE JN (PUNE) – HOWRAH JN (HWH)

12130 HOWRAH JN (HWH) – PUNE JN (PUNE)

12151 LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM)

12261 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH)

12262 HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12768 SANTRAGACHI JN (SRC) – NANDED (NED)

12809 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – HOWRAH JN (HWH)

12810 HOWRAH JN (HWH) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

12833 AHMEDABAD JN (ADI) – HOWRAH JN (HWH)

12834 HOWRAH JN (HWH) – AHMEDABAD JN (ADI)

12879 LOKMANYATILAK (LTT) – BHUBANESWAR (BBS)

12905 PORBANDAR (PBR) – SHALIMAR (SHM)

15283 MANIHARI (MHI) – JAYNAGAR (JYG)

15284 JAYNAGAR (JYG) – MANIHARI (MHI)

15549 JAYNAGAR (JYG) – PATNA JN (PNBE)

15550 PATNA JN (PNBE) – JAYNAGAR (JYG)

15553 BHAGALPUR (BGP) – JAYNAGAR (JYG)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

18029 LOKMANYATILAK (LTT) – SHALIMAR (SHM)

18030 SHALIMAR (SHM) – LOKMANYATILAK (LTT)

18109 TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR)

18110 ITWARI (ITR) – TATANAGAR JN (TATA)

20472 PURI (PURI) – BIKANER JN (BKN)

20813 PURI (PURI) – JODHPUR JN (JU)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22169 RANI KAMALAPATI (RKMP) – SANTRAGACHI JN (SRC)

22845 PUNE JN (PUNE) – HATIA (HTE)

22983 KOTA JN (KOTA) – INDORE JN (INDB)

22984 INDORE JN (INDB) – KOTA JN (KOTA)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

33657 SEALDAH (SDAH) – HABRA (HB)

33658 HABRA (HB) – SEALDAH (SDAH)

36033 HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) – HOWRAH JN (HWH)

36812 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36855 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

37211 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37216 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37611 HOWRAH JN (HWH) – PUNDOOAH (PDA)

37614 PUNDOOAH (PDA) – HOWRAH JN (HWH)

37657 HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM)

37658 MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH)

37731 BANDEL JN (BDC) – MEMARI (MYM)

37732 MEMARI (MYM) – BANDEL JN (BDC)

37746 KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC)

37811 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

37812 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

52544 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52590 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52591 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)

52594 DARJEELING (DJ) – DARJEELING (DJ)