FIFA World Cup 2022: Iran announces full squad

Tehran: Iran has announced its squad for FIFA World Cup 2022. Iran will face England on November 21. Iran also face Wales on November 25 and the United States on November 29 in the group phase of the World Cup.

Full Squad:

Goalkeepers: Amir Abedzadeh (Ponferradina/ESP), Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan)

Also Read: Forex Market: Indian rupee drops against US dollarĀ

Defenders: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb/CRO), Ehsan Hajsafi (AEK Athens/GRE), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli/QAT), Milad Mohammadi (AEK Athens/GRE), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli/QAT), Majid Hosseini (Kayserispor/TUR), Ramin Rezaian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal)

Midfielders: Saeid Ezatolahi (Vejle BK/DEN), Saman Ghoddos (Brentford/ENG), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli/UAE), Roozbeh Chechmi (Esteghlal), Ali Karimi (Kayserispor/TUR)

Forwards: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord/NED), Mehdi Taremi (Porto/POR), Karim Ansarifard (Omonia Nicosia/CYP), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi/BEL), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen/GER)

Coach: Carlos Queiroz (POR)