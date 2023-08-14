Indian Railways cancels 20 trains in these divisions: Full list

Hyderabad: The South Central Railway (SCR) zone has cancelled 20 trains and 22 MMTS trains in Hyderabad and Secunderabad divisions. These trains will be cancelled for one week due to infrastructural maintenance works.
The trains are Kazipet-Dornakal, Dornakal-Kazipet, Dornakal-Vijayawada, Vijayawada-Dornakal, Bhadrachalam Road-Vijayawada, Vijayawada-Bhadrachalam Road, Kazipet-Sirpur Town, Balharshah-Kazipet, Bhadrachalam Road-Balharshah, Sirpur Town-Bhadrachalam Road, Secunderabad-Warangal, Warangal-Hyderabad, Sirpur Town-Karimnagar, Karimnagar-Sirpur Town, Karimnagar-Nizamabad, Nizamabad-Karimnagar, Kazipet-Balharshah, Balharshah-Kazipet, Kacheguda-Nizamabad and Nizamabad- Kacheguda.
Daund-Nizamabad will remain partially cancelled between Mudkhed and Nizamabad. Nizamabad-Pandharpur will remain partially cancelled between Nizamabad and Mudkhed.
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As many as 22 MMTS trains have also been cancelled for the period between Hyderabad and Lingampalli, Falaknuma and Lingampalli and Umdanagar and Lingampalli.
Meanwhile, railway authorities also announced that Nanded-Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai) Rajya Rani Express will remain cancelled on August 14. Similarly, Chatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Mumbai)-Nanded has been cancelled on August 14 and 15.
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