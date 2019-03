Lok Sabha Polls 2019 : Here’s the complete list of Congress candidates

The Congress has released its list of candidates for the Lok Sabha Elections. Congress president Rahul Gandhi will again contest elections from Uttar Pradesh’s Amethi Lok Sabha seat whereas UPA chairperson Sonia Gandhi will fight from Rae Bareli. Other prominent names in the lists are Digvijaya Singh (Bhopal), Mallikarjun Kharge (Gulbarga), Sushil Kumar Shinde (Solapur), Harish Rawat (Nainital–Udhamsingh Nagar), Francisco Sardinha (South Goa), Renuka Choudhary (Khammam), Raj Babbar (Fatehpur Sikri), Sriprakash Jaiswal (Kanpur) and Shashi Tharoor (Thiruvananthapuram).

Here is the complete list of Congress candidates for Lok Sabha polls 2019

Congress candidates:

Jammu and Kashmir:

1. Vikramaditya Singh: Udhampur

2. Raman Bhalla: Jammu

3. Haji Farooq Mir: Baramulla

Goa:

1. Girish Chodankar: North Goa

2. Francisco Sardinha: South Goa

Manipur:

1. O Nabakishore Singh: Inner Manipur

2. K James: Outer Manipur

Madhya Pradesh:

1. Pramila Singh: Shahdol

2. Digvijaya Singh: Bhopal

3. Kiran Ahirwar: Tikamgarh

4. Kavita Singh: Khajuraho

5. Madhu Bhagat: Balaghat

6. Shailendra Diwan: Hoshangabad

7. Kantilal Bhuria: Ratlam

8. Ramu Tekam: Betul

9. Meenakshi Natarajan: Mandsour

Karnataka:

1. Prakash Babanna Hukkeri: Chikkodi

2. Virupakshi S Sadhunavar: Belagaum

3. Veena Kashappanavar: Bagalkot

4. Mallikarjun Kharge: Gulbarga

5. BV Nayak: Raichur

6. Eshwara Khandre: Bidar

7. VS Ugrappa: Bellary

8. Rajashekar Hitnal: Koppal

9. DR Patil: Haveri

10. Shamanuru Shivashankarappa: Davanagere

11. Mithun Rai: Dakshina Kannada

12. BN Chandrappa: Chitradurga

13. CH Vijayashankar: Mysore

14. R Dhruvanarayana: Chamarajanagar

15. DK Suresh: Bangalore Rural

16. Krishna Byre Gowda: Bangalore North

17. Rizwan Arshad: Bangalore Central

18. BK Hariprasad: Bangalore South

19. Veerappa Moily: Chikballapur

20. KH Muniyappa: Kolar

Maharashtra:

1. Nana Patole: Nagpur

2. Dr Namdev Dallujui Usendi: Gadchiroli-Chimur

3. Priya Dutt: Mumbai North-Central

4. Milind Deora: Mumbai South

5. Sushil Kumar Shinde: Solapur

6. Kunal Rohidas Patil: Dhule

7. Advocate Charulata Khajasingh Tokas: Wardha

8. Manikrao G Thakare: Yavatmal-Washim

9. Eknath Gaiward: Mumbai South-Central

10. Bhausaheb Kamble: Shirdi

11. Navinchandra Bandivadekar: Ratnagiri-Sindhudurg

12. KC Padavi: Nandurbar

13. Suresh Dhanorkar: Chandrapur

14. Vilas Keshavrao Autade: Jalna

15. Subhash Zambad: Aurangabad

16. Suresh Kashinath Taware: Bhiwandi

17. Machhlindra Kamant: Latur

18. Hidayat Patel: Akola

19. Kishor Uttamrao Gajbhiye: Ramtek

20. Subhash Wankhede: Hingoli

21. Ashok Chavan: Nanded

22. Sanjay Nirupam: Mumbai North-West

Tamil Nadu:

1. Dr K Jayakumar: Tiruvallur

2. A Chellakumar: Krishnagiri

3. Dr MK Vishnu Prasad: Arani

4. Selvi Jothi Mani: Karur

5. Su Thirunnavukkarasar: Tiruchirappalli

6. EVKS Elangovan: Theni

7. Manickam Tagore: Virudhunagar

8. H Vasanthakumar: Kanniyakumari

9. Karti Chidambaram: Sivaganga

Daman and Diu:

1. Ketan Patel: Daman and Diu

Uttarakhand:

1. Pritam Singh: Tehri Garhwal

2. Manish Khanduri: Garhwal

3. Pradeep Tamta: Almora

4. Harish Rawat: Nainital–Udhamsingh Nagar

5. Ambarish Kumar: Haridwar

Odisha:

1. Pradeep Kumar Devta: Bargarh

2. George Tirkey: Sundargarh

3. Bhakta Charan Das: Kalahandi

4. Pradeep Majhi: Nabarangpur

5. Manoj Kumar Acharya: Kandhamal

6. V Chandrasekhar Naidu: Berhampur

7. Samarendra Mishta: Bolangir

8. Saptagiri Ulka: Koraput

West Bengal:

1. Priya Roy Chowdhury: Coochbehar

2. Mohan Lal Basumata: Alipurduars

3. Mani Kumar Darnal: Jalpaiguri

4. Shankar Malakar: Darjeeling

5. Deepa Dasmunshi: Raiganj

6. Sadik Sarkar: Balughat

7. Isha Khan Chowdhury: Maldaha Uttar

8. Abu Hasem Khan Chowdhury: Maldaha Dakshin

9. Abhijit Mukherjee: Jangipur

10. Adhir Ranjan Chowdhury: Baharampur

11. Abu Hena: Murshidabad

12. Intaj Ali Shah: Krishnanagar

13. Minati Biswas: Ranaghat

14. Sourav Prasad: Bangaon

15. Mohammad Alam: Barrackpur

16. Saurav Saha: Dum Dum

17. Subrota (Rashu) Dutta: Barasat

18. Quazi Abdur Rahim: Basirhat

19. Tapan Mondal: Jaynagar

20. Krittibas Sardar: Mathurapur

21. Soumya Aich Roy: Diamond Harbour

22. Mita Chakraborty: Kolkata Dakshin

23. Suvra Ghosh: Howrah

24. Shoma Ranisree Roy: Uluberia

25. Debabrata Biswas: Sreerampur

26. Pratul Saha: Hooghly

27. Jyoti Das: Arambag

28. Dipak Kumar Das: Kanthi

29. Jagyeswar Hembram: Jhargram

30. Sambhunath Chatterjee: Medinipur

31. Nepal Mahato: Purulia

32. Narayan Chandra Khan: Bishnupur

33. Siddhartha Majumder: Bardhaman Purba

34. Ranajit Mukherjee: Bardhaman-Durgapur

35. Abhijit Saha: Bolpur

36. Imam Hossain: Birbhum

Meghalaya:

1. Mukul Sangma: Tura

2. Vincent H Pala: Shillong

Nagaland:

1. KL Chishi: Nagaland

Sikkim:

1. Bharat Basnett: Sikkim

Gujarat:

1. Raju Parmar: Ahmedabad West

2. Bharatsinh M Solanki: Anand

3. Prashant Patel: Vadodara

4. Ranjit Mohansinh Rathwa: Chhota Udaipur

5. Naresh Maheswari: Kachchh

6. Dharmesh Bhimbhai Patel: Navsari

Andaman and Nicobar Islands:

1. Kuldeep Rai Sharma: Andaman and Nicobar Islands

Arunachal Pradesh:

1. Nabam Tuki: Arunachal West

2. James Lowangcha Wanglet: Arunachal East

Assam:

1. Sushmita Dev: Silchar

2. Gaurav Gogoi: Kaliabor

3. Swarup Das: Karimganj

4. Sushanta Borgohain: Jorhat

5. Paban Singh Ghatowar: Dibrugarh

6. Biren Singh Engti: Autonomous District

7. Bhubaneshwar Kalita: Mangaldoi

8. MGVK Bhanu: Tezpur

9. Pradyut Bordoloi: Nowgong

10. Anil Borgohain: Lakhimpur

Chhattisgarh:

1. Khel Sai Singh: Surguja

2. Laljeet Singh Rathia: Raigarh

3. Ravi Bharadwaj: Janjgir-Champa

4. Deepak Baij: Bastar

5. Biresh Thakur: Kanker

6. Atal Shrivastav: Bilaspur

7. Bholaram Sahu: Rajnandgaon

8. Pramod Dubey: Raipur

9. Dhanendra Sahu: Mahasamund

10. Pratima Chandrakar: Durg

11. Jyotsna Mahant: Korba

Bihar:

1. Mohd Javed: Kishanganj

2. Tariq Anwar: Katihar

3. Uday Singh: Purnia

Lakshadweep:

1. M Hamdullah Sayeed: Lakshadweep

Tripura:

1. Subal Bhowmick: Tripura West

2. Pragya Deb Burman: Tripura East

Puducherry:

1. V Vaithilingam: Puducherry

Kerala:

1. Rajmohan Unnithan: Kasargod

2. K Sudhakaran: Kannur

3. MK Raghavan: Kozhikode

4. VK Sreekantan: Palakkad

5. MS Remya Haridas: Alathur

6. TN Prathapan: Thrissur

7. Benny Bahanan: Chalakudy

8. Hibi Eden: Ernakulam

9. Dean Kuriakose: Idukki

10. Kodikunnil Suresh: Mavelikkara

11. Anto Antony: Pathanamthitta

12. Shashi Tharoor: Thiruvananthapuram

13. Shanimol Usman: Alappuzha

14. Adoor Prakash: Attingal

15. K Muraleedharan: Vatakara

Telangana:

1. Ramesh Rathod: Adilabad

2. Balram Naik: Mahabubabad

3. A Chandrashekhar: Peddapalle

4. Ponnam Prabhakar: Karimnagar

5. Madan Mohan: Zahirabad

6. Gail Anil Kumar: Medak

7. A Revanth Reddy: Malkajgiri

8. Konda Vishweshwar Reddy: Chevella

9. Madhu Yashki Goud: Nizamabad

10. M Anjan Kumar Yadav: Secunderabad

11. Firoz Khan: Hyderabad

12. Dr Ch. Vamshichand Reddy: Mahbubnagar

13. Dr Mallu Ravi: Nagarkurnool

14. N Uttam Kumar Reddy: Nalgonda

15. Komatireddy Venkat Reddy: Bhongir

16. Dommati Sambaiah: Warangal

17. Renuka Choudhary: Khammam

Andhra Pradesh:

1. Dola Jaganmohan Rao: Srikakulam

2. Sruthi V Devi: Araku

3. Yedla Adiraju: Vizianagaram

4. Sreeram Murthy: Anakapalle

5. MM Pallam Raju: Kakinada

6. Janga Gowtham: Amalapuram

7. Nalluri Vijaya Srinivasa Rao: Rajamundry

8. Kanumuri Bapiraju: Narsapuram

9. Jetti Gurunadha Rao: Eluru

10. Gollu Krishna: Machilipatnam

11. Shaik Mastan Vali: Guntur

12. Pakkala Suribabu: Narasaraopet

13. Jesudasu Seelam: Bapatla

14. Dr SDJM Prasad: Ongole

15. Ahmed Ali Khan: Kurnool

16. Kuncham Rajeev Reddy: Anantapur

17. KT Sreedhar: Hindupur

18. Gundlakunta Sreeramulu: Kadapa

19. Chevuru Devakumar Reddy: Nellore

20. Chinta Mohan: Tirupati

21. Mohd Shahjahan Basha: Rajampet

22. Dr Cheemala Rangappa: Chittoor

23. J Lakshmi Narasimha Yadav: Nandyal

24. Ramana Kumari Pedada: Visakhapatnam

25. Naraharasetti Narasimha Rao: Vijayawada

Uttar Pradesh:

1. Omwati Devi Jatav: Nagina

2. Raj Babbar: Fatehpur Sikri

3. Zafar Ali Naqvi: Kheri

4. Kaisar Jahan: Sitapur

5. Manjari Rahi: Misrikh

6. Ramashankar Bhargava: Mohanlalganj

7. Dr Sanjay Singh: Sultanpur

8. Ratna Singh: Pratapgarh

9. Sriprakash Jaiswal: Kanpur

10. Rakesh Sachan: Fatehpur

11. Savitri Phule: Bahraich

12. Parvez Khan: Sant Kabir Nagar

13. Kush Saurabh: Bansgaon

14. Pankaj Mohan Sonkar: Lalganj

15. Lalitesh Pati Tripathi: Mirzapur

16. Bhagwati Prasad Choudhary: Robertsganj

17. Saleem Iqbal Shervani: Badaun

18. Jitin Prasad: Dhaurahra

19. Annu Tandon: Unnao

20. Sonia Gandhi: Rae Bareli

21. Rahul Gandhi: Amethi

22. Salman Khursheed: Farrukhabad

23. Rajaram Pal: Akbarpur

24. Brij Lal Khabri: Jalaun

25. Nirmal Khatri: Faizabad

26. RPN Singh: Kushi Nagar

27. Imran Masood: Saharanpur

28. Harender Malik: Kairana

29. Om Prakash Sharma: Meerut

30. Naseemuddin Siddiqui: Bijnor

31. Arvind Singh Chauhan: Gautam Budha Nagar

32. Brijender Singh: Aligarh

33. Pritam Lodhi: Hamirpur

34. Bal Krishna Chauhan: Ghosi

35. Tanuj Punia: Barabanki

36. Harendra Agarwal: Meerut

37. Dolly Sharma: Ghaziabad

38. Bhansi Lal Pahadia: Bulandshahr

39. Imran Pratapgarhiya: Moradabad

40. Girish Chand Pasi: Kaushambi

41. Bal Kunwar Patel: Banda

42. Virendra Kumar Verma: Hardoi

43. Praveen Aron: Bareilly

44. Preeta Harit: Agra

45. Trilokiram Diwakar: Hathras

46. Sachin Choudhary: Amroha

47. Mahesh Pathak: Mathura

48. Kunwar Sarvaraj Singh: Aonla

49. Sanjay Kapoor: Rampur