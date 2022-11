FIFA World Cup 2022: Qatar to face Ecuador today: Possible playing XI

Doha: FIFA World Cup 2022 will begin in Doha, Qatar today. Hosts Qatar will face Ecuador in the opening match today at 7:30 pm IST at Al Bayt Stadium. Ecuador are at the 44th spot in the FIFA rankings while hosts Qatar are at the 50th spot.

Qatar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif

Ecuador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra

Squads

Qatar:

Saad Al Sheeb Meshaal Barshim Youssef Hassan, Pedro Miguel Mosab Kheder Tarek Salman Bassam Al-Rawi Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan Ismail Muhammad Homam Ahmed Jassem Jaber, Ali Assadalla Assim Madibo Mohammed Waad Salem Al Hajri Mustafa Tarek Karim Boudiaf Abdulaziz Hatem, Naif Al Hadhrami Ahmed Aladdin Hassan Al-Haydos Akram Afif Almoez Ali Muhammad Muntari Khaled Mounir

Ecuador:

Alexander Dominguez, Hernan Galindez, Moises Ramirez, Pervis Estupinan, Angelo Preciado, Piero Hincapie, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Jackson Porozo, Robert Arboleda, Felix Torres, William Pacho, Moises Caicedo, Jose Cifuentes, Alan Franco, Jhegson Mendez, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata, Angel Mena, Ayrton Preciado, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento, Enner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodriguez