115 candidates for BJP; K. Surendran in two places, E. Sreedharan in Palakkad ; District wise list as follows…

BJP announces the list of candidates and BJP state president K. Surendran will contest in two seats. K Surendran will contest inManjeswaram and Konni constituencies. Metroman e. Sreedharan will contest from Palakkad. Suresh Gopi MP is also on the list. Suresh Gopi will contest from Thrissur this time too. The list was released by senior BJP leader Arun Singh at a press conference at the BJP headquarters.

BJP Candidate List:

Kasargod 

Manjeswaram: K. Surendran

Uduma: a. Velayudhan

Kasargod: Srikanth

Kanhangad: M. Balraj

Thrikkarippur: TV Shibin

Kannur

Dharmadam: CK Padmanabhan

Payyannur: KK Sreedharan

Kalyassery: Arun Kaithapram

Taliparamba: AP Gangadharan

Irikkur: Aniamma Rajendran

Azhikode: K. Ranjith

Kannur: Archana Vandichal

Thalassery: N. Haridas

Koothuparambu: C. Sadanandan

Mattannur: Biju Elakkuzhi

Peravoor: Smitha Jayamohan

Wayanad

Mananthavadi: Manikuttan

Kalpetta: TM Subeesh

Kozhikode

Kozhikode North: MT Ramesh

Vadakara: M.Rajesh Kumar

Kuttyadi: PP Murali

Nadapuram: MP Rajan

Koyilandy: NP Radhakrishnan

Perambra: KV Sudheer

Balussery: Libin Bhaskar

Elathur: TP Jayachandran

Kozhikode South: Navya Haridas

Beypore: KP Prakash Babu

Kunnamangalam: VK Sajeevan

Koduvalli: T. Balasoman

Thiruvambadi: Baby Ambat

Palakkad

Palakkad: E. Sreedharan

Trithala: Shanku T. Das

Pattambi: KM Haridas

Shornur: Sandeep Warrier

Ottapalam: P. Venugopal

Kongad: M. Suresh Babu

Malampuzha: C. Krishnakumar

Tharoor: KP Jayaprakash

Chittoor: V. Nation

Alathur: Prashanth Sivan

Malappuram

Tirur: Abdul Salam

Kondotty: Sheeba Unnikrishnan

Ernad: Dinesh

Nilambur: TK Ashok Kumar

Vandoor: PC Vijayan

Manjeri: PR Rashminath

Perinthalmanna: Suchitra Mattada

Mankada: Sajesh Elayil

Malappuram: Sethumadhavan

Vengara: Preman

Vallikunnu: Peetambaran Pallat

Tirurangadi: Sathar Haji

Tanur: Narayanan

Kottayam: PP Ganesan

Thrissur

Thrissur: Suresh Gopi

Iringalakuda: Jacob Thomas

Chelakkara: Shajumon Vattekkad

Kunnamkulam: KK Aneeshkumar

Guruvayur: Dedicated

Manalur: AN Radhakrishnan

Vadakkancherry: Ullas Babu

Ollur: B. Gopalakrishnan

Drama: AK Lochanan

Pudukkad: A. Nagesh

Kodungallur: Santosh Chirakkulam

Perumbavoor: TP Sindhumol

Ernakulam

Kunnathunadu: Renu Suresh

Thrikkakara: S.Saji

Aluva: MN Gopi

Ernakulam: Padmaja S. Menon

Angamaly: KV Sabu

Thripunithura: KS Radhakrishnan

?Vaippin: KS Shaiju

Kochi: CG Rajagopal

Muvattupuzha: Gigi Joseph

Piravom: MA Ashish

Idukki

Peerumede: Srinagari Rajan

Thodupuzha: Shyam Raj P.

Udumbanchola: Remya Raveendran

Kottayam

Puthuppally: N. Hari

Kottayam: Minerva Mohan

Kanjirapally: Alphonse Kannanthanam

Changanassery: G. Raman Nair

Haripad: G. Lijinlal

Pala: Prameela Devi

Pathanamthitta

Konni: K. Muraleedharan

Aranmula: Biju Mathew

Thiruvalla: Ashokan Kulanada

Alappuzha

Alappuzha: R. Sandeep Vajaspati

Ambalappuzha: Anoop Anthony Joseph

Haripad: K. Soman

Mavelikkara: Sanju

Chengannur: AV Gopakumar

Kollam

Kottarakkara: Vayakkal Soman

Chadayamangalam: Vishnu Pattathanam

Pathanapuram: Jitin Dev

Chathannoor: BB Gopakumar

Punalur: Ayur Murali

Kunnathoor: Raji Prasad

Chavara: Vivek Gopan

Thiruvananthapuram

Chirayinkeezhu: Ashanath

Nedumangad: JR Padmakumar

Vattiyoorkavu: VV Rajesh

Thiruvananthapuram: Krishnakumar

Aruvikkara: C. Sivankutty

Parashala: Karamana Jayan

Kattakada: PK Krishnadas

Neyyattinkara: Rajasekharan S. Nair

Attingal: P. Sudhir

