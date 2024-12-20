Indian Railways cancels several trains: Full list

New Delhi: The Indian Railways has cancelled several trains because of the dense fog prediction that will disrupt the train operations. Some trains will be completely canceled or partially canceled, and the frequency of some trains will be reduced till February 28, 2025.
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List of Cancelled Trains:
1. Train No. 12538 Prayagraj Rambag-Muzaffarpur Express
2. Train No. 12537 Muzaffarpur-Prayagraj Rambag Express (December 2, 2024, to January 8, 2025)
3. Train No. 22198 Veerangana Lakshmibai (Jhansi)-Kolkata Express (December 6, 2024, to January 10, 2025)
4. Train No. 22197 Kolkata-Veerangana Lakshmibai (Jhansi) Express (December 8, 2024, to January 12, 2025)
5. Train No. 15903 Dibrugarh-Chandigarh Express (December 2, 2024, to February 28, 2025)
6. Train No. 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express (December 4, 2024, to March 2, 2025)
7. Train No. 15620 Kamakhya-Gaya Express (December 2, 2024, to February 24, 2025)
8. Train No. 15619 Gaya-Kamakhya Express (December 3, 2024, to February 25, 2025)
9. Train No. 15621 Kamakhya-Anand Vihar Express (December 5, 2024, to February 27, 2025)
10. Train No. 15622 Anand Vihar-Kamakhya Express (December 6, 2024, to February 28, 2025)
11. Train No. 12873 Hatia-Anand Vihar Express (December 2, 2024, to January 9, 2025)
12. Train No. 12874 Anand Vihar-Hatia Express (December 3, 2024, to January 10, 2025)
13. Train No. 22857 Santragachi-Anand Vihar Express
14. Train No. 22858 Anand Vihar-Santragachi Express (December 3, 2024, to January 7, 2025)
15. Train No. 18103 Tata-Amritsar Express (December 2, 2024, to February 26, 2025)
16. Train No. 18104 Amritsar-Tata Express (December 4, 2024, to February 28, 2025)
17. Train No. 14003 Malda Town-New Delhi Express (December 3, 2024, to March 1, 2025)
18. Train No. 14004 New Delhi-Malda Town Express (December 1, 2024, to February 27, 2025)
19. Train No. 14524 Ambala-Baroni Harihar Express
20. Train No. 14523 Baroni-Ambala Harihar Express (December 3, 2024, to February 25, 2025)
21. Train No. 14618 Amritsar-Purnea Court Jan Seva Express (December 1, 2024, to February 28, 2025)
22. Train No. 14617 Purnea Court-Amritsar Jan Seva Express (December 3, 2024, to March 2, 2025)
23. Train No. 12327 Howrah-Dehradun Upasana Express (December 3, 2024, to February 28, 2025)
24. Train No. 12328 Dehradun-Howrah Upasana Express (December 4, 2024, to March 1, 2025)
Trains with Reduced Frequency:
From December 1, 2024, to February 28, 2025, the following trains departing from their originating stations will be canceled on the specified days:
1. Train No. 11123 Gwalior-Baroni Express—Cancelled every Monday and Thursday
2. Train No. 11124 Baroni-Gwalior Express—Cancelled every Tuesday and Friday
3. Train No. 12988 Ajmer-Sealdah Express—Cancelled every Tuesday, Thursday, and Saturday
4. Train No. 12987 Sealdah-Ajmer Express—Cancelled every Wednesday, Friday, and Sunday
5. Train No. 12505 Kamakhya-Anand Vihar Northeast Express—Cancelled every Sunday and Wednesday
6. Train No. 12506 Anand Vihar-Kamakhya Northeast Express
7. Train No. 15483 Alipurduar-Delhi Sikkim Mahananda Express—Cancelled every Wednesday and Saturday
8. Train No. 15484 Delhi-Alipurduar Sikkim Mahananda Express—Cancelled every Friday and Monday
9. Train No. 12523 New Jalpaiguri-New Delhi Express—Cancelled every Tuesday
10. Train No. 12524 New Delhi-New Jalpaiguri Express—Cancelled every Wednesday
11. Train No. 15909 Dibrugarh-Lalgarh Awadh Assam Express—Cancelled every Saturday
12. Train No. 15910 Lalgarh-Dibrugarh Awadh Assam Express—Cancelled every Tuesday
13. Train No. 12529 Patliputra-Lucknow Express—Cancelled every Monday, Tuesday, and Wednesday
14. Train No. 12530 Lucknow-Patliputra Express—Cancelled every Monday, Tuesday, and Wednesday
15. Train No. 15079 Patliputra-Gorakhpur Express—Cancelled every Sunday, Monday, Wednesday, and Friday
16. Train No. 15080 Gorakhpur-Patliputra Express—Cancelled every Sunday, Monday, Wednesday, and Friday
17. Train No. 15074 Tanakpur-Singrauli Triveni Express—Cancelled every Wednesday
18. Train No. 15073 Singrauli-Tanakpur Triveni Express—Cancelled every Thursday
19. Train No. 15076 Tanakpur-Shaktinagar Triveni Express—Cancelled every Tuesday and Saturday
20. Train No. 15075 Shaktinagar-Tanakpur Triveni Express—Cancelled every Wednesday and Sunday
21. Train No. 22405 Bhagalpur-Anand Vihar Garib Rath Express—Cancelled every Thursday
22. Train No. 22406 Anand Vihar-Bhagalpur Garib Rath Express—Cancelled every Wednesday
23. Train No. 13019 Howrah-Kathgodam Express—Cancelled every Sunday
24. Train No. 13020 Kathgodam-Howrah Express—Cancelled every Tuesday
Partially Cancelled Trains:
1. Train No. 12177 Howrah-Mathura Jn. Chambal Express—Cancelled between Agra Cant and Mathura Jn from December 6, 2024, to January 10, 2025
2. Train No. 12178 Mathura Jn.-Howrah Chambal Express—Cancelled between Mathura Jn and Agra Cant from December 2, 2024, to January 6, 2025.
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